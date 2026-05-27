Ta kieszeń ma wbudowany ekran. I ma to sporo sensu

Ceny kart pamięci, SSD oraz modułów RAM nie zachęcają dziś do zakupów, a więc wiele osób próbuje wycisnąć więcej z już posiadanego sprzętu. Właśnie w taki scenariusz celuje MOVESPEED AC10, czyli obudowa na SSD, która ma zamienić zapasowy nośnik w nowoczesny dysk przenośny. Nie jest to jednak kolejna prosta kieszeń z diodą LED.

Cena na Kickstarterze startuje od około 169 złotych

Urządzenie ma wymiary 110,7 x 43,7 x 12,5 mm oraz masę 100,7 g. Wykonano je ze stopu cynku. W środku zamontujemy SSD w formacie M.2 2280, 2260, 2242 i 2230 o pojemności do 8 TB. Zdecydowano się na interfejs USB 3.2 Gen 2 typu C, a maksymalne transfery sięgają do 1000 MB/s. Nie zabrakło też otworów wentylacyjnych.

Najważniejszym elementem jest jednak dotykowy wyświetlacz 1,8". To na nim użytkownik zobaczy m.in. aktualną prędkość, stan połączenia, moc ładowania oraz opcje związane z blokadą dostępu do danych, takie jak wpisywanie pinu. Ciekawie wygląda również kwestia pracy z laptopami. Obudowa wspiera ładowanie pass-through 100 W, więc może wpasować się w stanowiska oparte na jednym przewodzie USB typu C.