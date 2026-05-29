Promocja na sprzęt dla zapalonego działkowca lub wędkarza. 99 zł i brak zmartwień
Podczas wyjazdu, pobytu na działce, czy innej aktywności na zewnątrz wiele osób lubi posłuchać radia. Czy to wiadomości, muzyki, czy audycji. BLOW RA13 to urządzenie, z którym nie musimy się martwić o baterie.
A to dlatego, że oferuje ono aż 4 metody zasilania i wszystkie z nich są bezprzewodowe. Zaczynając od wbudowanego akumulatora o pojemności 4000 mAh, który naładujemy kablem USB, przechodzimy do zestawu trzech paluszków AAA, solar na górnej krawędzi i kończymy na korbce. Czy korbka ma jednak sens? W tym przypadku: jak najbardziej. Jedna minuta kręcenia to do 15 minut słuchania radia.
BLOW RA13 to więcej niż tylko radio
Mamy tu także wbudowaną latarkę, co również pozwala na oświetlanie drogi, lub pomieszczeń po zmroku. Dodatkowo możemy także traktować je jak powerbank i podładować nasz smartfon. Chociaż oczywiście robienie tego przy pomocy korby to już oznaka pewnej desperacji, ale w sytuacji awaryjnej lepsze to, niż nic.
A, co równie istotne, radio to jest odporne na działanie wody w ramach klasy IP65. Nie straszne mu więc deszcze, nawet te ulewne. A wszystko to za jedyne 99 zł.