Polacy oszaleli na jej punkcie. Wyprzedała się w 1 dzień

InPost kilka dni temu zaprezentował nietypowy jak na siebie produkt. Mowa o walizce o nazwie InPost Parcel Suitcase. Chociaż jest dość droga, bo kosztuje 320 zł, to zainteresowanie okazało się ogromne.

Polacy oszaleli na punkcie walizki InPost

Walizka ma wymiary 35 × 37 × 59 cm i pojemność 56 litrów. Dzięki temu idealnie mieści się do skrytki C Paczkomatów. Wykonana jest z polikarbonu. Ma odpinane kółka, wysuwaną rączkę do wygodnego przenoszenia oraz pokrowiec w zestawie. Chociaż prezentuje się solidnie, to cena 320 zł wydaje się dość wygórowana.

Jednak Polakom to najprawdopodobniej nie przeszkadza. InPost Parcel Suitcase wyprzedała się w zaledwie dobę od zaprezentowania. Chyba nawet sam Rafał Brzoska nie spodziewał się, że nowy produkt będzie cieszył się aż tak dużym zainteresowaniem.

O i poleciały. Dosłownie. Wszystkie walizki do wysyłek przez Paczkomat wyprzedały się w 1 dzień. Ale bez paniki: drugi drop już się pakuje. poinformował InPost.