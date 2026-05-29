Polacy oszaleli na jej punkcie. Wyprzedała się w 1 dzień

Nietypowy produkt InPostu okazał się strzałem w dziesiątkę. Polacy oszaleli na punkcie walizki.
InPost kilka dni temu zaprezentował nietypowy jak na siebie produkt. Mowa o walizce o nazwie InPost Parcel Suitcase. Chociaż jest dość droga, bo kosztuje 320 zł, to zainteresowanie okazało się ogromne.
Walizka ma wymiary 35 × 37 × 59 cm i pojemność 56 litrów. Dzięki temu idealnie mieści się do skrytki C Paczkomatów. Wykonana jest z polikarbonu. Ma odpinane kółka, wysuwaną rączkę do wygodnego przenoszenia oraz pokrowiec w zestawie. Chociaż prezentuje się solidnie, to cena 320 zł wydaje się dość wygórowana.
Jednak Polakom to najprawdopodobniej nie przeszkadza. InPost Parcel Suitcase wyprzedała się w zaledwie dobę od zaprezentowania. Chyba nawet sam Rafał Brzoska nie spodziewał się, że nowy produkt będzie cieszył się aż tak dużym zainteresowaniem.
O i poleciały. Dosłownie. Wszystkie walizki do wysyłek przez Paczkomat wyprzedały się w 1 dzień. Ale bez paniki: drugi drop już się pakuje.
W tym momencie, w oficjalnym sklepie InPostu, nie można kupić walizki. Jedyna możliwość to podanie swojego adresu e-mail, aby dowiedzieć się, kiedy produkt ponownie trafi do sprzedaży.