iPad Air z 5G w świetnej promocji. Najlepszy tablet na wyjazdy

Rano, późnym wieczorem lub w razie paskudnej pogody, albo wręcz przeciwnie: nadmiernego upału, możemy nie chcieć zwiedzać, czy cieszyć się innymi aktywnościami na zewnątrz, a coś obejrzeć lub przeczytać. I tu najlepiej sprawdzi się tablet jako urządzenie mobilne o niewielkiej wadze, a wielkich możliwościach. Tak się natomiast składa, że 13-calowy iPad Air z procesorem M3 jest obecnie w promocji za jedyne 3799 zł.

iPad Air M3 i to ten większy w świetnej cenie

I to nie byle jaki iPad, a wyposażony w modem 5G. Tym samym możemy korzystać z internetu nie tylko w zasięgu Wi-Fi, ale wszędzie tam, gdzie jest dostęp do sieci komórkowej. I owszem: niektórzy twierdzą, że zawsze można udostępnić internet z telefonu. To jednak wysysa z niego energię szybciej niż urwanie chmury radość z grillowania. Obecność modemu w tablecie natomiast daje nam niezależność urządzenia.

Sam tablet ma 13-calowy ekran o rozdzielczości 2732 × 2048 pikseli oraz fenomenalnym pokryciu kolorów. Jego sercem jest natomiast 8-rdzeniowy układ Apple M3, znany, chociażby z MacBooka Air sprzed dwóch generacji. Na brak mocy nie można tu więc narzekać. Jeśli chodzi o pamięć, to dostajemy 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.