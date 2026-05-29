Honor robi pokaz siły. Nowy płaski smartfon z IP69 i baterią 10 000 mAh

Honor pokazał nowy smartfon z serii WIN, czyli WIN Turbo. Podobnie jak poprzednie modele, premierowy sprzęt wyróżnia się ponadprzeciętną baterią i wysoką odpornością, producent nie zapomina też o wydajności i ekranie z górnej półki.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:59
Honor już w zeszłym roku pokazał topowe modele WIN i WIN RT, które stały się początkiem osobnej, bardzo ciekawej serii. To naprawdę dobrze wyposażone smartfony z potężnymi akumulatorami, jakich próżno szukać w innych smartfonach Honora, przynajmniej na europejskim rynku.

Honor WIN Turbo to kolejny sprzęt według tego pomysłu, choć o nieco skromniejsze specyfikacji (wbrew sugestywnej nazwie). Smartfon wyposażony jest w płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,79 cala, rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 120 Hz. Ekran wyróżnia się bardzo wysoką jasnością szczytową sięgającą 8000 nitów w HDR oraz globalną jasnością do 1800 nitów. 

Całość zamknięto w obudowie spełniającej normy IP68, IP69 oraz IP69K, co oznacza odporność nie tylko na zanurzenie, ale też na strumienie wody pod wysokim ciśnieniem i temperaturą. Smartfon jest dość płaski (7,98 mm), a do tego niezbyt ciężki (216 g), więc wypada pod tym względem jeszcze lepiej niż flagowe modele WIN i WIN RT (8,3 mm i 225/229 g).

Wymiary i masa są o tyle ważne, że Honor WIN Turbo wyróżnia się potężnym akumulatorem. Producent zastosował ogniwo krzemowo-węglowe o pojemności aż 10 000 mAh. Tak duża bateria wciąż rzadko trafia do klasycznych smartfonów, a nie pancerniaków, które już przy takiej pojemności szybko przybierają na masie i grubości. Do tego Honor WIN Turbo obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 80 W, a także ładowanie zwrotne 27 W, dzięki czemu telefon może pełnić funkcję powerbanku dla innych urządzeń.

Za wydajność Honora WIN Turbo odpowiada układ MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition, wykonany w litografii 4 nm. W zależności od wersji użytkownik dostaje do 16 GB RAM LPDDR5X oraz maksymalnie 512 GB pamięci UFS 4.1. Smartfon działa pod kontrolą Magic UI 10 bazującego na Androidzie 16.

Z tyłu znalazł się podwójny układ aparatów z głównym sensorem 50 Mpix z OIS oraz ultraszerokokątną jednostką 5 Mpix. Z przodu mamy 16 Mpix. Smartfon oferuje też głośniki stereo, czytnik linii papilarnych w ekranie, Wi‑Fi 7 oraz Bluetooth 6.0.

Honor WIN Turbo trafił już do sprzedaży w Chinach. Ceny startują od 3299 juanów (ok. 1800 zł) za wersję 12/256 GB i sięgają 4199 juanów (2250 zł) za wariant 16/512 GB. Jak na razie nie ma informacji, by Honor WIN Turbo, czy w ogóle modele z tej serii miały debiutować poza Chinami. A potencjał jest – może doczekamy się jednak globalnej wersji, oferowanej na przykład jako model z linii Magic Lite…?

honor 10000 mAh Honor WIN Honor WIN RT Honor WIN Turbo
Źródła zdjęć: Honor