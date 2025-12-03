Płać przez Samsung Pay, dostaniesz podwójne korzyści

W październiku Samsung wprowadził do Polski płatności Samsung Pay, dostępne w aplikacji Samsung Wallet. Teraz ogłasza kolejną promocję, która ma zachęcić do korzystania z tych rozwiązań.

Samsung i Żabka startują z akcją „Żabka x Samsung Wallet – zgarnij podwójne żappsy”. Od 3 grudnia 2025 r. do 13 stycznia 2026 r. – lub do wyczerpania puli nagród, czyli 88 000 000 (osiemdziesiąt osiem milionów) żappsów – płacąc za zakupy Samsung Pay z wykorzystaniem karty Visa można otrzymać dwa razy więcej żappsów w aplikacji Żappka.

Aby wziąć udział w Akcji i zdobyć podwójną liczbę żappsów, wystarczy:

w okresie akcji zrobić zakupy w sklepie Żabka , korzystając z usługi Samsung Pay w cyfrowym portfelu Samsung Wallet,

, korzystając z usługi Samsung Pay w cyfrowym portfelu Samsung Wallet, zeskanować aplikację mobilną Żappka,

zapłacić kartą Visa wydaną przez jeden z banków: PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander Bank Polska, mBank, Credit Agricole, Bank Millennium, Nest Bank, która jest podpięta w cyfrowym portfelu Samsung Wallet.