Płać przez Samsung Pay, dostaniesz podwójne korzyści

Samsung i Żabka wystartowały z nową promocją. Wystarczy zapłacić kartą Visa poprzez Samsung Wallet w Żabce, aby otrzymać podwójną pulę żappsów.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:33
W październiku Samsung wprowadził do Polski płatności Samsung Pay, dostępne w aplikacji Samsung Wallet. Teraz ogłasza kolejną promocję, która ma zachęcić do korzystania z tych rozwiązań.

Samsung i Żabka startują z akcją „Żabka x Samsung Wallet – zgarnij podwójne żappsy”. Od 3 grudnia 2025 r. do 13 stycznia 2026 r. – lub do wyczerpania puli nagród, czyli 88 000 000 (osiemdziesiąt osiem milionów) żappsów – płacąc za zakupy Samsung Pay z wykorzystaniem karty Visa można otrzymać dwa razy więcej żappsów w aplikacji Żappka.

 Aby wziąć udział w Akcji i zdobyć podwójną liczbę żappsów, wystarczy:

  • w okresie akcji zrobić zakupy w sklepie Żabka, korzystając z usługi Samsung Pay w cyfrowym portfelu Samsung Wallet,
  • zeskanować aplikację mobilną Żappka,
  • zapłacić kartą Visa wydaną przez jeden z banków: PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander Bank Polska, mBank, Credit Agricole, Bank Millennium, Nest Bank, która jest podpięta w cyfrowym portfelu Samsung Wallet.

Szczegółowe zasady i warunki akcji „Żabka x Samsung Wallet – zgarnij podwójne żappsy” znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej: https://www.zabka.pl/akcje-promocyjne.

