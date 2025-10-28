Samsung Pay już w Polsce. Po 10 latach czekania

Usługa Samsung Pay zadebiutowała dekadę temu, ale dotąd była niedostępna w naszym kraju, Polacy do tej pory mogli jedynie korzystać z wybranych funkcji Samsung Wallet, jak przechowywanie kart lojalnościowych, biletów czy kluczy cyfrowych. Teraz, dzięki udostępnieniu Samsung Pay, Samsung Wallet zyskuje pełną funkcję, płatności zbliżeniowe.

Wraz z integracją Samsung Pay aplikacja Samsung Wallet oferuje użytkownikom w Polsce rozszerzony zestaw funkcji cyfrowego portfela. Do kluczowych możliwości należą przede wszystkim płatności zbliżeniowe smartfonem – nowa usługa pozwala na dodawanie kart debetowych i kredytowych do Samsung Wallet i płacenie smartfonem Galaxy we wszystkich terminalach obsługujących płatności zbliżeniowe (NFC). Transakcje odbywają się tak samo, jak przy użyciu fizycznej karty – wystarczy aktywować telefon i zbliżyć go do czytnika.

Druga korzyść to płatności na zegarkach Galaxy z serii Galaxy Watch. Użytkownik może zapłacić, przykładając smartwatch do terminala, bez konieczności sięgania po portfel czy telefon.

Oprócz kart płatniczych aplikacja Samsung Wallet umożliwia przechowywanie w jednym miejscu także innych cyfrowych kart i dokumentów – biletów lotniczych, kart lojalnościowych i kluczy cyfrowych (np. do samochodu czy domu). Wszystkie te elementy są dostępne od ręki z poziomu smartfonu lub smartwatcha Galaxy.

Na początek z Samsung Pay skorzystają posiadacze kart Mastercard i Visa w 7 polskich bankach: Bank Millennium, Bank Pekao, Credit Agricole, mBank, Nest Bank, PKO i Santander Bank. Samsung ma nadzieję, że wkrótce do usługi dołączą inne instytucje płatnicze.

Samsung Pay jest bezpieczny

Jak podkreśla producent, Samsung Pay to usługa o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa – korzysta z zaawansowanej platformy zabezpieczeń Samsung Knox, która zapewnia ochronę danych na wielu poziomach – od sprzętu po oprogramowanie. W odróżnieniu od standardowych rozwiązań systemu Android, Knox tworzy dodatkową, odizolowaną warstwę bezpieczeństwa (Trusted Execution Environment – TEE), w której działają kluczowe elementy portfela, takie jak obsługa płatności, biometrii czy szyfrowania danych.

Każda transakcja jest chroniona technologią end-to-end encryption (E2E) – dane są szyfrowane w całej ścieżce komunikacji między urządzeniem a bankiem i są przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika, nie na zewnętrznych serwerach. Nawet w przypadku przechwycenia transmisji, informacje pozostają niemożliwe do odszyfrowania. Samsung Pay wykorzystuje też bezpieczeństwo sprzętowe – elementy takie jak czytnik linii papilarnych, ekran dotykowy czy moduły wyświetlania działają w ramach izolowanego środowiska TEE.

W razie zagubienia telefonu użytkownik może też zdalnie zablokować lub usunąć Samsung Wallet za pośrednictwem usługi Smart Things Find, zapewniając pełną kontrolę nad swoim cyfrowym portfelem.

Jak skorzystać z Samsung Pay?

Aby rozpocząć korzystanie z Samsung Pay, użytkownicy powinni upewnić się, że posiadają odpowiednią wersję systemu Android (minimum 11) oraz najnowszą wersję aplikacji Samsung Wallet na swoim urządzeniu. Aplikacja jest dostępna do pobrania w Galaxy Store oraz Google Play. Po uruchomieniu Samsung Wallet należy zalogować się na konto Samsung, a następnie dodać swoją kartę płatniczą, postępując zgodnie z instrukcjami, wpisując dane karty lub skanując ją aparatem, a potem przechodząc proces weryfikacji (np. kodem SMS otrzymanym z banku). Cała procedura trwa zaledwie kilka minut, po czym można od razu zacząć płacić telefonem lub zegarkiem.

Samsung Pay jest dostępny na kompatybilnych urządzeniach Galaxy wyposażonych w NFC. Usługa będzie dostępna na smartfonach Samsung – od flagowych modeli z serii Galaxy S i Z po wybrane telefony z serii A – pod warunkiem że mają moduł zbliżeniowy NFC oraz zaktualizowane oprogramowanie (One UI). Lista urządzeń kompatybilnych dostępna jest na stronach Samsung. Płatności na zegarku są możliwe na nowszych smartwatchach z rodziny Galaxy Watch, obsługujących aplikację Samsung Wallet.

Z okazji starty Samsung Pay ruszył konkurs, w którym można wygrać Galaxy Z Fold7.