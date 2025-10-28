Chcesz Galaxy Z Fold7? Płać z Samsung Pay, możesz go wygrać

Samsung ogłosił dziś wprowadzenie do Polski usługi Samsung Pay, czyli płatności zbliżeniowych dostępnych jako część pakietu Samsung Wallet. Z tej okazji ruszył z konkursu pod nazwą „Płać Samsung Pay i wygrywaj”, skierowaną do użytkowników aplikacji Samsung Wallet w Polsce.

W puli nagród znalazło się 10 najnowszych składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Fold7 o wartości 7499 zł każdy oraz 1000 sztuk słuchawek Galaxy Buds FE (wartość 299 zł). Łącznie czeka więc 1010 nagród.

Rywalizacja potrwa od 28 października do 13 listopada 2025 roku. Zasady udziału są proste. Na początek trzeba pobrać aplikację Samsung Wallet i zarejestrować kartę bankową z wybranego banku. Później wystarczy wykonać w czasie trwania promocji minimum 10 transakcji promocyjnych z użyciem Samsung Pay i zebrać dziesięć pieczątek w aplikacji.

Drugim zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Jaka supermoc pasowałaby do Samsung Wallet? Opisz, jak ułatwiłaby Ci życie.

Odpowiedź nie może przekroczyć 500 znaków i powinna zostać dodana do formularza zgłoszeniowego, do którego prowadzi baner w aplikacji Samsung Wallet. W formularzu trzeba też podać podstawowe dane kontaktowe oraz dołączyć zrzutu z ekranu z zebranymi 10 pieczątkami, potwierdzającymi dokonanie 10 odrębnych transakcji promocyjnych. Zgłoszenia można wysyłać do 20 listopada 2025 r.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 12 grudnia 2025, a kryteria oceny to oryginalność i kreatywność odpowiedzi na zadanie konkursowe. Jury może kontaktować się ze zwycięzcami drogą mailową lub, w przypadku głównych nagród, również telefonicznie.