Fintech

Chcesz Galaxy Z Fold7? Płać z Samsung Pay, możesz go wygrać

Samsung oficjalnie ogłosił dziś start usługi Samsung Pay, czyli płatności zbliżeniowych za pomocą smartfonów i zegarków Galaxy. By zachęcić do nowej metody, producent ogłosił konkurs. Na zgarniecie czeka Galaxy Z Fold7 lub słuchawki Galaxy Buds FE.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:36
0
Samsung ogłosił dziś wprowadzenie do Polski usługi Samsung Pay, czyli płatności zbliżeniowych dostępnych jako część pakietu Samsung Wallet. Z tej okazji ruszył z konkursu pod nazwą „Płać Samsung Pay i wygrywaj”, skierowaną do użytkowników aplikacji Samsung Wallet w Polsce. 

Dalsza część tekstu pod wideo

W puli nagród znalazło się 10 najnowszych składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Fold7 o wartości 7499 zł każdy oraz 1000 sztuk słuchawek Galaxy Buds FE (wartość 299 zł). Łącznie czeka więc 1010 nagród.

Rywalizacja potrwa od 28 października do 13 listopada 2025 roku. Zasady udziału są proste. Na początek trzeba pobrać aplikację Samsung Wallet i zarejestrować kartę bankową z wybranego banku. Później wystarczy wykonać w czasie trwania promocji minimum 10 transakcji promocyjnych z użyciem Samsung Pay i zebrać dziesięć pieczątek w aplikacji. 

Drugim zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Jaka supermoc pasowałaby do Samsung Wallet? Opisz, jak ułatwiłaby Ci życie.

Odpowiedź nie może przekroczyć 500 znaków i powinna zostać dodana do formularza zgłoszeniowego, do którego prowadzi baner w aplikacji Samsung Wallet. W formularzu trzeba też podać podstawowe dane kontaktowe oraz dołączyć zrzutu z ekranu z zebranymi 10 pieczątkami, potwierdzającymi dokonanie 10 odrębnych transakcji promocyjnych. Zgłoszenia można wysyłać do 20 listopada 2025 r.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 12 grudnia 2025, a kryteria oceny to oryginalność i kreatywność odpowiedzi na zadanie konkursowe. Jury może kontaktować się ze zwycięzcami drogą mailową lub, w przypadku głównych nagród, również telefonicznie. 

Szczegóły regulaminu oraz lista banków wspierających Samsung Pay są dostępne w aplikacji Samsung Wallet oraz na stronie walletkonkurs.samsung.pl i w regulaminie

Image
telepolis
Samsung Pay Samsung Wallet samsung galaxy z fold7 Galaxy Z Fold7
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung