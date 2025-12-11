Koniec z wpisywaniem numeru karty. Ważna nowość w Raiffeisen

Click to Pay w Raiffeisen Digital Bank

Raiffeisen Digital Bank poinformował o udostępnieniu usługi Click to Pay. Jest to nowoczesny standard płatności opracowany przez organizację Visa. Głównym celem tego rozwiązania jest ułatwienie życia klientom robiącym zakupy w sieci. Dzięki niemu znika uciążliwy obowiązek ręcznego wpisywania numeru karty, daty ważności oraz kodu CVV przy każdej transakcji.

System działa w oparciu o proste dane identyfikacyjne. W bramce płatniczej wystarczy podać swój adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Tożsamość potwierdza się jednorazowym kodem, który przychodzi na urządzenie użytkownika. Po weryfikacji karta podstawia się automatycznie, a płatność zostaje zrealizowana. Cały proces przypomina nieco logowanie do serwisu, zamiast tradycyjnego wypełniania formularza płatniczego.

Bezpieczeństwo danych w e-commerce

Wygoda to nie jedyny aspekt, na który zwraca uwagę bank. Click to Pay wykorzystuje zaawansowane szyfrowanie oraz tokenizację danych. Oznacza to, że wrażliwe dane karty nie są bezpośrednio udostępniane sprzedawcom internetowym. Zmniejsza to ryzyko ich przejęcia w przypadku wycieku danych ze sklepu. Rozwiązanie jest w pełni zgodne z RODO i działa na każdym urządzeniu – od smartfonu po komputer stacjonarny.

Wprowadzając usługę Click to Pay do funkcjonalności naszej aplikacji bankowej możemy zaoferować klientom jeszcze prostszy i bezpieczniejszy sposób płacenia online w transakcjach internetowych. To rozwiązanie łączy wygodę, nowoczesną technologię i pełną ochronę danych, wpisując się w najnowsze standardy cyfrowej bankowości elektronicznej. Christian Slavik, CEO Raiffeisen Digital Bank

Jak włączyć nową funkcję?

Usługa jest już dostępna dla użytkowników aplikacji Raiffeisen Digital Bank. Aby z niej skorzystać, nie trzeba odwiedzać oddziału ani dzwonić na infolinię. Wszystko odbywa się z poziomu smartfonU. Należy przejść do ustawień karty w aplikacji i wybrać opcję "Aktywuj Click to Pay".