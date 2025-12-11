Bezpieczeństwo

Atak hakerski na największego dewelopera nieruchomości w Polsce. Dane klientów i pracowników zagrożone

Grupa Dom Development to największy deweloper nieruchomości w Polsce. Tym samym wielu właścicieli nowych domów i mieszkań zakupiło je właśnie od niego.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:17
Grupa Dom Development potwierdziła, że 4 grudnia wykryła atak hakerski na swoje serwery. Firma ostrzega, nie wiadomo, czy przestępcy wykradli dane, jednak istnieje wysokie ryzyko, że wykradli oni informacje dotyczące pracowników, współpracowników, akcjonariuszy, oraz klientów. 

w dn. 4 grudnia 2025 r. wykryliśmy atak hakerski, który został wymierzony w serwery Spółki Dom Development S.A. Nasz zespół ds. cyberbezpieczeństwa podjął natychmiastowe działania na rzecz ograniczenia jego skutków oraz zwiększenia bezpieczeństwa systemów i danych, aby zapobiegać podobnym incydentom w toku standardowego funkcjonowania Spółki. Przeprowadzona do tej pory analiza ujawniła, że pomimo stosowanych przez nas zabezpieczeń istnieje wysokie ryzyko, że atak hakerski doprowadził do kradzieży danych osobowych gromadzonych przez Spółki z Grupy Dom Development.

Kradzież danych Dom Development

O jakie konkretnie dane chodzi? Otóż z danych osobowych mamy pełny pakiet, czyli imię, nazwisko, PESEL, oraz numer i rodzaj dowodu tożsamości. Do tego numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, a także nabytego lokalu, numery ksiąg wieczystych, numer konta bankowego, zaświadczenia o niekaralności i wszystko inne, co było konieczne do nabycia nieruchomości.

Mimo to zaleca podjęcie następujących kroków:

  • zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel
  • założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej
  • zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, w tym w szczególności numeru dokumentu tożsamości i numeru PESEL,
  • zachowanie szczególnej czujności, gdyby telefonicznie zostali Państwo poproszeni o weryfikacje tożsamości, dokumentu tożsamości lub czynności, w których Państwo nie uczestniczyli,
  • zachowanie ostrożności wobec wiadomości lub telefonów od nieznanych nadawców,
  • niewchodzenie w linki z podejrzanych lub niespodziewanych wiadomości,
  • nieotwieranie załączników, których pochodzenia nie są Państwo pewni,
  • weryfikowanie tożsamości nadawców i instytucji, które proszą o podanie danych,
  • rozważenie możliwości zastrzeżenia lub wymiany dowodu osobistego.

Podjęto także następujące działania zaradcze:

  • wdrożyliśmy działania techniczne zabezpieczające systemy (system EDR, SIEM, AV systemy anty phishingowe), • prowadzimy szczegółową analizę zdarzenia,
  • zabezpieczyliśmy dostępność i integralność danych poprzez kopie zapasowe,
  • współpracujemy ze specjalistami ds. cyberbezpieczeństwa,
  • podjęliśmy działania mające na celu ograniczenie skutków incydentu i zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości.
Zródła zdjęć: Boryana Manzurova / Shutterstock
Źródła tekstu: Dom Development