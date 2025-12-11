Atak hakerski na największego dewelopera nieruchomości w Polsce. Dane klientów i pracowników zagrożone

w dn. 4 grudnia 2025 r. wykryliśmy atak hakerski, który został wymierzony w serwery Spółki Dom Development S.A. Nasz zespół ds. cyberbezpieczeństwa podjął natychmiastowe działania na rzecz ograniczenia jego skutków oraz zwiększenia bezpieczeństwa systemów i danych, aby zapobiegać podobnym incydentom w toku standardowego funkcjonowania Spółki. Przeprowadzona do tej pory analiza ujawniła, że pomimo stosowanych przez nas zabezpieczeń istnieje wysokie ryzyko, że atak hakerski doprowadził do kradzieży danych osobowych gromadzonych przez Spółki z Grupy Dom Development.