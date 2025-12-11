Bezpieczeństwo

Zainstalowałeś? To pozamiatane. Zablokuje telefon na amen

Nowy malware na Androida może całkowicie zablokować dostęp do twojego telefonu. Nie odzyskasz go, póki nie zapłacisz okupu.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:59
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zainstalowałeś? To pozamiatane. Zablokuje telefon na amen

Nowy malware o nazwie DroidLock został odkryty przez firmę Zimperium. Jest szczególnie uciążliwy, bo może całkowicie zablokować dostęp do urządzenia z Androidem. Atakujący domagają się zapłaty okupu za przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Malware zablokuje twój telefon

Malware jest rozpowszechniany za pomocą fałszywych reklam i serwisów internetowych, które podszywają się pod znane aplikacje. Zainstalowanie programu z pliku APK nie powoduje infekcji samej w sobie. Aplikacja dopiero w dalszym kroku pobiera złośliwy kod i uruchamia go na telefonie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 12/512GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 12/512GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
0 zł
9299 zł - najniższa cena
Kup teraz 9299 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
-300 zł
4399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4099.99 zł
Smartfon XIAOMI Poco C85 8/256GB 6.9" 120Hz Zielony
Smartfon XIAOMI Poco C85 8/256GB 6.9" 120Hz Zielony
0 zł
501 zł - najniższa cena
Kup teraz 501 zł
Advertisement

Złośliwe oprogramowanie, dzięki rozległym uprawnieniom, ma szerokie możliwości działania. Może między innymi przywrócić urządzenie do stanu fabrycznego, wyświetlać fałszywe powiadomienia, odinstalowywać inne aplikacje, zyskać uprawnienia administratora, a także wyświetlać nakładki na ekranie, np. udające zablokowany ekran, aby wykraść kod PIN lub wzór odblokowania.

Po uzyskaniu odpowiednich informacji malware pozwala atakującym na zdalną zmianę hasła, PIN-u lub danych biometrycznych. W ten sposób przestępcy blokują użytkownikowi dostęp do telefonu lub tabletu.

Zainstalowałeś? To pozamiatane. Zablokuje telefon na amen

Następnie wyświetla na czerwono komunikat na ekranie z odliczaniem 24 godzin. Tyle czasu ma mieć użytkownik na opłacenie okupu. W innym przypadku urządzenie ma zostać całkowicie wyczyszczone. Co ważne, malware nie potrafi zaszyfrować plików. Jedynie je usuwa, co i tak może być bolesne dla wielu użytkowników.

Dlatego po raz kolejny ostrzegamy przed instalowaniem aplikacji z nieznanych źródeł. Uważajcie też na fałszywe reklamy w mediach społecznościowych oraz wynika wyszukiwania Google. Ufajcie tylko sprawdzonym źródłom, a najlepiej korzystajcie jedynie z oficjalnym źródeł, np. Sklepu Play. To zminimalizuje ryzyko stania się ofiarą cyberprzestępców.

Image
telepolis
Android malware malware dla Androida malware na Androidzie DroidLock DroidLock malware
Zródła zdjęć: wisnupriyono / Shutterstock.com, Zimperium
Źródła tekstu: BleepingComputer