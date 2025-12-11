Zainstalowałeś? To pozamiatane. Zablokuje telefon na amen

Nowy malware o nazwie DroidLock został odkryty przez firmę Zimperium. Jest szczególnie uciążliwy, bo może całkowicie zablokować dostęp do urządzenia z Androidem. Atakujący domagają się zapłaty okupu za przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Malware zablokuje twój telefon

Malware jest rozpowszechniany za pomocą fałszywych reklam i serwisów internetowych, które podszywają się pod znane aplikacje. Zainstalowanie programu z pliku APK nie powoduje infekcji samej w sobie. Aplikacja dopiero w dalszym kroku pobiera złośliwy kod i uruchamia go na telefonie.

Złośliwe oprogramowanie, dzięki rozległym uprawnieniom, ma szerokie możliwości działania. Może między innymi przywrócić urządzenie do stanu fabrycznego, wyświetlać fałszywe powiadomienia, odinstalowywać inne aplikacje, zyskać uprawnienia administratora, a także wyświetlać nakładki na ekranie, np. udające zablokowany ekran, aby wykraść kod PIN lub wzór odblokowania.

Po uzyskaniu odpowiednich informacji malware pozwala atakującym na zdalną zmianę hasła, PIN-u lub danych biometrycznych. W ten sposób przestępcy blokują użytkownikowi dostęp do telefonu lub tabletu.

Następnie wyświetla na czerwono komunikat na ekranie z odliczaniem 24 godzin. Tyle czasu ma mieć użytkownik na opłacenie okupu. W innym przypadku urządzenie ma zostać całkowicie wyczyszczone. Co ważne, malware nie potrafi zaszyfrować plików. Jedynie je usuwa, co i tak może być bolesne dla wielu użytkowników.