Polacy stworzyli „niewidzialną” antenę. To koniec ery metalu

"Niewidzialna" antena kwantowa

Zapomnijcie o klasycznych, metalowych masztach czy teleskopowych antenkach. Zespół z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT) oraz Uniwersytetu Warszawskiego pokazał coś, co brzmi jak science-fiction, ale działa naprawdę. Opracowali oni nowy rodzaj kwantowej anteny radiowej.

Urządzenie to zrywa z dotychczasową budową odbiorników. W tradycyjnym radiu fala elektromagnetyczna uderza w metal, generując prąd. Polacy podeszli do tego inaczej. W ich rozwiązaniu metal został zastąpiony przez tak zwane atomy rydbergowskie. Są to atomy specjalnie "powiększone" i wzbudzone za pomocą laserów. To właśnie one pełnią rolę sensora.

Dzięki temu nowa antena jest całkowicie optyczna. Nie ma tu metalowych elementów, które mogłyby zakłócać odczyt.

Kosmiczna odporność i bezpieczeństwo

Taka konstrukcja ma ogromną przewagę nad zwykłą elektroniką. Tradycyjna antena w ekstremalnie wysokiej temperaturze lub przy silnym promieniowaniu po prostu by się stopiła albo przestała działać. Sensor kwantowy jest na to odporny.

Dr hab. Michał Parniak z QOT tłumaczy, że sam odbiornik to w zasadzie tylko szklana komórka z atomami. Cała wrażliwa elektronika, która przetwarza sygnał, może znajdować się w bezpiecznej odległości, połączona z sensorem jedynie światłem lasera. To sprawia, że urządzenie jest bardzo trudne do wykrycia i zniszczenia.

To jednak nie wszystko. Kwantowa antena potrafi odbierać mnóstwo częstotliwości jednocześnie. Klasyczne rozwiązania potrzebowałyby do tego wielu różnych układów detekcji. Tutaj jeden sensor załatwia sprawę. Ma to kluczowe znaczenie w walce z zagłuszaniem sygnałów, na przykład GPS. W dobie rosnących cyberzagrożeń taka technologia jest na wagę złota dla wojska.

Kiedy zobaczymy to w akcji?

Zastosowania nie kończą się na poligonie. Nowy sensor świetnie sprawdzi się w kosmosie. Pozwoli na znacznie dokładniejsze pomiary temperatury Ziemi, co pomoże meteorologom w precyzyjniejszym prognozowaniu pogody i badaniu zmian klimatu. Naukowcy wspominają też o ulepszeniu Internetu Rzeczy (IoT) i komunikacji z licznikami energii.

Projekt realizowany jest z rozmachem dzięki 30 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich. Kiedy więc zobaczymy te urządzenia na rynku?