Duża zmiana w Androidzie. Zablokujesz wybrane aplikacje

Prawdopodobnie kolejna wersja Androida przyniesie dużą zmianę w mobilnym systemie operacyjnym. Już nie będą potrzebne rozwiązania firm trzecich, aby skuteczniej chronić wybrane aplikacje. System pozwoli na to domyślnie.

Android 17 ochroni aplikacje

Serwis Android Authority w kodzie Androida w testowej wersji Canary znalazł wzmianki na temat nowej funkcji. Mowa o App Lock API, która ma lepiej chronić wybrane przez użytkownika aplikacje, także pobrane ze Sklepu Play. Co ważne, ma ona być dostępna na wszystkich urządzeniach z Androidem, a nie tylko telefonach z serii Pixel.

App Lock ma pozwoli na dodatkowe zablokowanie dostępu do wybranych aplikacji, np. banku lub Instagrama, jeśli taka będzie wola użytkownika. Sami mamy wybrać, jakie programy będą w ten sposób chronione. W praktyce oznacza to, że uruchomienie każdej z nich będzie wymagało weryfikacji, np. poprzez rozpoznanie twarzy, odcisk palca lub kod PIN. Bez tego nie da się ich uruchomić.

Co prawda niektóre telefony z Androidem już oferują taką możliwość, ale to rozwiązania opracowane przez samych producentów, np. firmę OnePlus. Nowość ma być dostępna na wszystkich urządzeniach z mobilnym systemem Google.

Już teraz Android oferuje natywne rozwiązanie w postaci Private Space, ale to trochę coś innego. To rozwiązanie oddziela wybrane aplikacje od reszty systemu operacyjnego, używając osobnego profilu użytkownika. App Lock nie zmienia nic w funkcjonowaniu appek, poza koniecznością dodatkowej weryfikacji przy uruchamianiu każdej z nich.