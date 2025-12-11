Duża zmiana w Androidzie. Zablokujesz wybrane aplikacje
Google szykuje dużą nowość w systemie Android 17. Ten w końcu ma lepiej chronić wybrane przez użytkownika aplikacje.
Prawdopodobnie kolejna wersja Androida przyniesie dużą zmianę w mobilnym systemie operacyjnym. Już nie będą potrzebne rozwiązania firm trzecich, aby skuteczniej chronić wybrane aplikacje. System pozwoli na to domyślnie.
Android 17 ochroni aplikacje
Serwis Android Authority w kodzie Androida w testowej wersji Canary znalazł wzmianki na temat nowej funkcji. Mowa o App Lock API, która ma lepiej chronić wybrane przez użytkownika aplikacje, także pobrane ze Sklepu Play. Co ważne, ma ona być dostępna na wszystkich urządzeniach z Androidem, a nie tylko telefonach z serii Pixel.
App Lock ma pozwoli na dodatkowe zablokowanie dostępu do wybranych aplikacji, np. banku lub Instagrama, jeśli taka będzie wola użytkownika. Sami mamy wybrać, jakie programy będą w ten sposób chronione. W praktyce oznacza to, że uruchomienie każdej z nich będzie wymagało weryfikacji, np. poprzez rozpoznanie twarzy, odcisk palca lub kod PIN. Bez tego nie da się ich uruchomić.
Co prawda niektóre telefony z Androidem już oferują taką możliwość, ale to rozwiązania opracowane przez samych producentów, np. firmę OnePlus. Nowość ma być dostępna na wszystkich urządzeniach z mobilnym systemem Google.
Już teraz Android oferuje natywne rozwiązanie w postaci Private Space, ale to trochę coś innego. To rozwiązanie oddziela wybrane aplikacje od reszty systemu operacyjnego, używając osobnego profilu użytkownika. App Lock nie zmienia nic w funkcjonowaniu appek, poza koniecznością dodatkowej weryfikacji przy uruchamianiu każdej z nich.
Nowość prawdopodobnie zostanie wprowadzona wraz z Androidem 17.