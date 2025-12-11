Koniec czekania. Opera Neon dostępna dla każdego

Opera Neon dostępna dla wszystkich chętnych

Do tej pory Opera Neon była owiana nutką tajemnicy. Dostęp do niej miała tylko garstka wybranych testerów, zwanych "Foundersami". To się właśnie zmieniło. Firma oficjalnie ogłosiła, że lista oczekujących przestała obowiązywać. Od dzisiaj każdy może sprawdzić, jak wygląda przyszłość przeglądarek internetowych.

Trzeba jednak wiedzieć, że nie jest to typowy program do wyświetlania stron. Twórcy celują w zaawansowanych użytkowników, którzy chcą wycisnąć z AI ostatnie soki.

To nie przeglądarka, to centrum dowodzenia

Opera Neon definiowana jest jako przeglądarka "agentyczna". Zamiast tylko biernie wyświetlać treści, program aktywnie pomaga w pracy. Wykorzystuje do tego tak zwanych agentów AI. Te wirtualne byty potrafią wykonywać konkretne zadania.

Jak podaje Opera, możliwości Neona są imponujące. Przeglądarka może sama zakodować prostą aplikację webową. Pomoże też w bardziej przyziemnych sprawach, jak zaplanowanie i zarezerwowanie podróży. W zestawie dostajemy narzędzia Neon Chat, Do i Make. Potrafią one generować wideo, edytować dokumenty, a także budować strony internetowe. Ma to być spora oszczędność czasu dla profesjonalistów.

Jedna opłata, wszystkie modele

Najciekawiej wygląda jednak kwestia silnika AI. Opera zdecydowała się na podejście agnostyczne. Oznacza to, że nie zamyka się na jednego dostawcę technologii. W ramach jednej usługi użytkownik otrzymuje dostęp do potężnego zestawu najnowszych modeli językowych.

Na liście znajdziemy takie nowości, jak Gemini 3 Pro czy GPT-5.1. Jest też Veo 3.1 oraz Nano Banana Pro. Zazwyczaj za dostęp do każdego z tych modeli trzeba płacić osobno. Tutaj są one zintegrowane w jednym miejscu. Ma to jednak swoją cenę. Subskrypcja Opery Neon kosztuje 19,90 USD miesięcznie (ok. 72 zł). Dla jednych będzie to sporo, dla innych – okazja na zastąpienie kilku innych abonamentów jednym.

W cenie otrzymujemy też dostęp do funkcji "deep research". Agent o nazwie ODRA potrafi w minutę przeszukać sieć na zadany temat. Następnie syntetyzuje informacje i podaje źródła. To idealne narzędzie dla osób pracujących z dużą ilością danych.

Poligon doświadczalny dla odważnych

Opera Neon powstała z myślą o osobach, które chcą testować najnowsze technologie AI w pierwszej kolejności. To projekt, który rozwijamy w bardzo szybkim tempie - praktycznie co tydzień dodajemy coś nowego. Od pewnego czasu kształtowaliśmy Neona wspólnie z naszą społecznością, a teraz z radością udostępniamy go szerszemu gronu użytkowników. Krystian Kolondra, EVP Browsers, Opera

Opera Neon nie jest gotowym, "zabetonowanym" produktem, a raczej "żywym organizmem".