Koniec czekania. Opera Neon dostępna dla każdego
Przeglądanie Internetu właśnie wchodzi na zupełnie nowy poziom. Jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystko w kwestii sztucznej inteligencji, to byliście w błędzie. Opera wykłada karty na stół i otwiera szeroko drzwi do swojego najbardziej ambitnego projektu.
Opera Neon dostępna dla wszystkich chętnych
Do tej pory Opera Neon była owiana nutką tajemnicy. Dostęp do niej miała tylko garstka wybranych testerów, zwanych "Foundersami". To się właśnie zmieniło. Firma oficjalnie ogłosiła, że lista oczekujących przestała obowiązywać. Od dzisiaj każdy może sprawdzić, jak wygląda przyszłość przeglądarek internetowych.
Trzeba jednak wiedzieć, że nie jest to typowy program do wyświetlania stron. Twórcy celują w zaawansowanych użytkowników, którzy chcą wycisnąć z AI ostatnie soki.
To nie przeglądarka, to centrum dowodzenia
Opera Neon definiowana jest jako przeglądarka "agentyczna". Zamiast tylko biernie wyświetlać treści, program aktywnie pomaga w pracy. Wykorzystuje do tego tak zwanych agentów AI. Te wirtualne byty potrafią wykonywać konkretne zadania.
Jak podaje Opera, możliwości Neona są imponujące. Przeglądarka może sama zakodować prostą aplikację webową. Pomoże też w bardziej przyziemnych sprawach, jak zaplanowanie i zarezerwowanie podróży. W zestawie dostajemy narzędzia Neon Chat, Do i Make. Potrafią one generować wideo, edytować dokumenty, a także budować strony internetowe. Ma to być spora oszczędność czasu dla profesjonalistów.
Jedna opłata, wszystkie modele
Najciekawiej wygląda jednak kwestia silnika AI. Opera zdecydowała się na podejście agnostyczne. Oznacza to, że nie zamyka się na jednego dostawcę technologii. W ramach jednej usługi użytkownik otrzymuje dostęp do potężnego zestawu najnowszych modeli językowych.
Na liście znajdziemy takie nowości, jak Gemini 3 Pro czy GPT-5.1. Jest też Veo 3.1 oraz Nano Banana Pro. Zazwyczaj za dostęp do każdego z tych modeli trzeba płacić osobno. Tutaj są one zintegrowane w jednym miejscu. Ma to jednak swoją cenę. Subskrypcja Opery Neon kosztuje 19,90 USD miesięcznie (ok. 72 zł). Dla jednych będzie to sporo, dla innych – okazja na zastąpienie kilku innych abonamentów jednym.
W cenie otrzymujemy też dostęp do funkcji "deep research". Agent o nazwie ODRA potrafi w minutę przeszukać sieć na zadany temat. Następnie syntetyzuje informacje i podaje źródła. To idealne narzędzie dla osób pracujących z dużą ilością danych.
Poligon doświadczalny dla odważnych
Opera Neon powstała z myślą o osobach, które chcą testować najnowsze technologie AI w pierwszej kolejności. To projekt, który rozwijamy w bardzo szybkim tempie - praktycznie co tydzień dodajemy coś nowego. Od pewnego czasu kształtowaliśmy Neona wspólnie z naszą społecznością, a teraz z radością udostępniamy go szerszemu gronu użytkowników.
Opera Neon nie jest gotowym, "zabetonowanym" produktem, a raczej "żywym organizmem".
Użytkownicy, którzy zdecydują się na subskrypcję, stają się częścią tego procesu. Zyskują dostęp do ekskluzywnej społeczności na Discordzie. Mogą tam rozmawiać bezpośrednio z programistami. Mają też realny wpływ na to, jakie funkcje zostaną dodane w przyszłości. To zdecydowanie propozycja dla entuzjastów, którzy lubią być o krok przed wszystkimi.