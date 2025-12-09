Kolejny bank ogłasza przerwę w usługach. Zanotuj datę 11/12 grudnia
Każda przerwa w działaniu usług banku jest o tyle istotna, że warto o niej wiedzieć z wyprzedzeniem. Tym razem, utrudnienia i niedostępności niektórych usług przewiduje Santander Consumer Bank. Oto, co warto wiedzieć.
Santander Consumer Bank ogłosił przerwę
Warto na bieżąco sprawdzać aktualne komunikaty, bowiem Santander Consumer Bank przechodzi obecnie transformację w Openbank. Wiąże się to z pewnymi zmianami i potencjalnymi trudnościami w systemie bankowości. Kolejny raz utrudnienia pojawią się w nocy z soboty na niedzielę. Tak, aby jak najmniej przeszkadzały klientom.
W nocy z 11 na 12 grudnia 2025, między 22:00 a 6:00 przeprowadzimy prace serwisowe. W tym czasie nie będziesz mieć dostępu do aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej. Nie ma to wpływu na płatności kartami kredytowymi naszego banku. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
Prace serwisowe. Co będzie niedostępne?
Jak wynika z komunikatu nie skorzystamy w tym czasie z bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Oznacza to, że nie zadziałają przelewy, płatności i Kantor Santander. Ale to nie koniec niedogodności. W szczycie przeprowadzanych prac mogą wystąpić także trudności z płatnościami za pomocą BLIK-a i Płatności21.
Jak się do tego przygotować?
Znając dokładnie dni i godziny niedostępności, nie jest to jakieś trudne. Warto mieć to na uwadze i wszelkie ważniejsze płatności wykonać poza godzinami przerwy. Dobrze też monitorować na bieżąco oficjalne komunikaty na stronie Santander Consumer Banku.