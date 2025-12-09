Kolejny bank ogłasza przerwę w usługach. Zanotuj datę 11/12 grudnia

Santander Consumer Bank ogłosił przerwę

Warto na bieżąco sprawdzać aktualne komunikaty, bowiem Santander Consumer Bank przechodzi obecnie transformację w Openbank. Wiąże się to z pewnymi zmianami i potencjalnymi trudnościami w systemie bankowości. Kolejny raz utrudnienia pojawią się w nocy z soboty na niedzielę. Tak, aby jak najmniej przeszkadzały klientom.

Dalsza część tekstu pod wideo

W nocy z 11 na 12 grudnia 2025, między 22:00 a 6:00 przeprowadzimy prace serwisowe. W tym czasie nie będziesz mieć dostępu do aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej. Nie ma to wpływu na płatności kartami kredytowymi naszego banku. Za niedogodności serdecznie przepraszamy. czytamy na stronie Santander Consumer Banku.

Prace serwisowe. Co będzie niedostępne?

Jak wynika z komunikatu nie skorzystamy w tym czasie z bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Oznacza to, że nie zadziałają przelewy, płatności i Kantor Santander. Ale to nie koniec niedogodności. W szczycie przeprowadzanych prac mogą wystąpić także trudności z płatnościami za pomocą BLIK-a i Płatności21.

Jak się do tego przygotować?