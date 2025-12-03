Sprzęt

Oppo A6 Pro 5G: prawie pancerniak z potężną baterią. Na start świetna cena

Oppo wprowadza do Polski model Oppo A6 Pro 5G – smartfon wyposażony w potężną baterię 6500 mAh. Urządzenie wyróżnia się wysoką odpornością IP69 i spełnia militarne normy wytrzymałości na wstrząsy. Od dzisiaj smartfon jest dostępny w promocyjnej cenie 999 zł.

Oppo A6 Pro 5G: prawie pancerniak z potężną baterią. Na start świetna cena

Dzięki zastosowaniu jednolitej, wytrzymałej ramki i użyciu pianki oraz uszczelek klejowych, Oppo A6 Pro 5G uzyskał certyfikat odporności IP69 na pył i wodę. Przód Oppo A6 Pro 5G chroniony jest szkłem AGC DT-Star D+ Crystal Shield, odpornym na zarysowania i uderzenia. W środku zastosowano wytrzymały stop aluminium AM04, przetestowany pod kątem wytrzymałości nawet na tysiąc zgięć. Materiał ten zabezpiecza płytę główną i pozostałe kluczowe komponenty. Dzięki temu Oppo A6 Pro 5G spełnia wojskowe standardy odporności na wstrząsy. Mimo wysokiej odporność telefon ma zaledwie 8 mm grubości i 188 g wagi.

Oppo A6 Pro 5G: prawie pancerniak z potężną baterią. Na start świetna cena

Oppo A6 Pro 5G wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2 374) oraz częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Przy maksymalnej jasności sięgającej 1400 nitów ekran poradzi sobie nawet w pełnym świetle.

Oppo A6 Pro 5G: prawie pancerniak z potężną baterią. Na start świetna cena

Sercem Oppo A6 Pro 5G  jest układ MediaTek Dimensity 6300, wspierany przez 8 GB pamięci RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Za łączność odpowiadają 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 (kodeki SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD), NFC oraz ZAI LinkBoost 3.0. Jest to autorska technologii Oppo, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do stabilizacji połączeń i płynnego przełączania się pomiędzy sieciami. System potrafi również identyfikować ruch sieciowy w grach online, nadając mu wysoki priorytet. Dodatkowo specjalna antena poprawia sygnał podczas trzymania telefonu poziomo, eliminując zakłócenia spowodowane ułożeniem palców.

Oppo A6 Pro 5G: prawie pancerniak z potężną baterią. Na start świetna cena

Sekcję fotograficzną tworzy główny aparat 50 Mpix (f/1.8), któremu towarzyszy czujnik głębi 2 Mpix oraz aparat selfie 16 Mpix (f/2.4).

Oppo A6 Pro 5G: prawie pancerniak z potężną baterią. Na start świetna cena

Zastosowana w Oppo A6 Pro 5G bateria o pojemności 6500 mAh bazuje na gęstej konstrukcji ogniw grafitowych. Ma zapewnić nawet 19 godzin odtwarzania wideo 720p na YouTube, 37 godzin rozmów przy wyłączonym ekranie oraz 26 godzin połączeń głosowych w aplikacji WhatsApp. Producent obiecuje, że nawet po 1830 cyklach ładowania – czyli ponad pięciu latach normalnego użytkowania – ogniwo wciąż zachowa ponad 80% pierwotnej pojemności. A kiedy przychodzi czas na szybkie doładowanie, z pomocą przychodzi technologia 80W SUPERVOOC, dzięki której telefon można naładować do 100% w zaledwie 50 minut.

Oppo A6 Pro 5G: prawie pancerniak z potężną baterią. Na start świetna cena

Oppo A6 Pro 5G w Polsce dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: szarym i niebieskim. Cena Oppo A6 Pro 5G wynosi 1199 zł, jednak w ramach promocji trwającej od 3 do 30 grudnia urządzenie będzie można kupić za 999 zł.

Oppo A6 Pro 5G szary
999,00 zł
Oppo A6 Pro 5G niebieski
999,00 zł
