Sprzęt

Lenovo daje 400 zł. Okazja na urządzenia Legion, LOQ, IdeaPad i Yoga

Lenovo przygotowało nową promocję – kupując wybrany laptop lub komputer marki w zestawie z monitorem, klienci mogą otrzymać nawet 400 zł zwrotu w postaci cashbacku. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:54
Oferta obowiązuje do końca stycznia 2026 roku i obejmuje szerokie portfolio monitorów Lenovo, komputerów stacjonarnych oraz laptopów m.in. z serii Legion, LOQ, IdeaPad i Yoga

Akcja skierowana jest do osób, które zdecydują się na jednoczesny zakup laptopa lub komputera stacjonarnego oraz monitora. Wysokość cashbacku zależy od ceny wybranego monitora objętego promocją, a maksymalny zwrot może wynieść nawet 400 zł. 

Przy zakupie monitora o wartości do 399 zł klient otrzyma 50 zł cashbacku. W przypadku modeli w cenie od 400 do 999 zł zwrot wyniesie 200 zł, natomiast przy zakupie urządzenia kosztującego co najmniej 1000 zł – 400 zł.

Oferta obowiązuje przy zakupie wybranych laptopów lub komputerów producenta, m.in.: Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10, Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H czy Lenovo Legion T5 30IAS10.

Jak skorzystać z promocji?

Aby odebrać cashback, wystarczy w okresie od 1 grudnia 2025 do 31 stycznia 2026 kupić wybrany laptop lub komputer wraz z monitorem Lenovo, a następnie zarejestrować kod kreskowy i numer seryjny w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 14 dni od zakupu. Po zaakceptowaniu zgłoszenia i wypełnieniu danych cashback zostanie przekazany w postaci przelewu na konto. 

Pełna lista modeli znajduje się na stronie https://lenovopolska.pl/cashback, a szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminie.

Z oferty można skorzystać u partnerów promocji: Delkom, eLenovo.pl, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, RTV Euro AGD, sferis.pl i x-kom, a także podczas stacjonarnych zakupów w Showroomie Lenovo & Motorola (pl. Powstańców Warszawy 9, wejście od ul. Świętokrzyskiej). 

Image
telepolis
cashback lenovo Showroom Lenovo x Motorola ( Cashback Lenovo
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Lenovo
Źródła tekstu: Lenovo