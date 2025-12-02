Motorola daje 500 zł. Zasady są proste, ale z haczykiem

Wystartowała grudniowa promocja marki Motorola, w ramach której można otrzymać cashback do 500 zł na wybrane smartfony z serii edge oraz moto g. Warunkiem udziału jest zakup urządzenia w oficjalnym Showroomie Lenovo x Motorola (pl. Powstańców Warszawy 9, 00-039 Warszawa – budynek Hotelu Warszawa).

Jakie smartfony biorą udział w promocji?

Najwięcej można zyskać, decydując się na nowy model motorola edge 70 – w tym przypadku na nabywcę czeka cashback 500 zł. Co więcej, dostępne promocje na ten model można łączyć. Oznacza to, że klienci mogą jednocześnie odebrać cashback i otrzymać pakiet akcesoriów o wartości 1100 zł (ładowarkę 68 W, słuchawki moto buds loop, zegarek moto watch fit oraz lokalizator moto tag). Więcej na temat motoroli edge 7 i promocji na start w tym artykule.

Promocja obejmuje też telefony motorola edge 60, edge 60 pro, edge 60 fusion, edge 50 ultra, edge 50 neo oraz edge 50 fusion. W tym przypadku producent przyzna cashback 350 zł.

Klienci, którzy zdecydują się na modele motorola moto g86, g85, g56, g55, g35, g15 power lub g06 power dostaną z kolei cashback 150 zł.