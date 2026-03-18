Ma 7,2 mm i dużą baterię. Infinix Note Edge wszedł do Polski

Do sprzedaży w Polsce wszedł Infinix Note Edge – płaski smartfon o przyciągającym wzrok wyglądzie, z dużym ekranem AMOLED i sporą baterią. Cena zachęca.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:06
Infinix Note Edge to jedna z tegorocznych nowości marki – telefon wcześniej wszedł do sprzedaży w Indiach, a teraz można go także kupić w Polsce. Ustalona przez producenta cena to 1399 zł.

Ma 7,2 mm grubości i dużą baterię

Infinix Note Edge może się trochę kojarzyć z najnowszymi telefonami Motoroli. Ma płaską obudowę 7,2 mm, która spełnia normę szczelności IP65. Uwagę zwraca wykończenie jej tylnej części, przypominające fakturą materiał lub skórę. Dostępne u nas warianty kolorystyczne to zielony, tytanowy i czarny.

Na froncie znajdziemy zagięty panel AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1.5K (1208 x 2644). Ekran chroniony jest szkłem Gorilla Glass 7i, zapewnia odświeżanie 120 Hz oraz jasność do 1600 nitów, a szczytowo w HDR nawet 4500 nitów. 

Sercem modelu Infinix Note Edge jest układ MediaTek Dimensity 7100 wykonany w litografii 6 nm, wspierany przez 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Smartfon ma eSIM, zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 oraz NFC. Sekcje foto tworzy aparat główny 50 Mpix (f/1,8), z przodu znalazła się jednostka 13 Mpix (f/2,2).

Niestety, w Polsce oferowana jest wersja z akumulatorem 6150 mAh, chociaż w Indiach wykorzystano większe ogniwo 6500 mAh. Akumulator naładujemy z mocą 45 W. Producent zapewnia, że dzięki technologii samoregeneracji bateria zachowuje ponad 80% swojej pojemności nawet po 2000 cyklach ładowania, co przekłada się na nawet 6 lat działania.

Nowość Infinix pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 16 z nakładką XOS 16. W zestawie znajdziemy m.in. etui oraz słuchawki USB.

Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6150mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Pełną recenzję Infinix Note Edge zamieścimy jeszcze dziś.

Infinix Note Edge zielony
Infinix Note Edge czarny
Infinix Note Edge tytanowy
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl