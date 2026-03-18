Ma 7,2 mm i dużą baterię. Infinix Note Edge wszedł do Polski

Infinix Note Edge to jedna z tegorocznych nowości marki – telefon wcześniej wszedł do sprzedaży w Indiach, a teraz można go także kupić w Polsce. Ustalona przez producenta cena to 1399 zł.

Ma 7,2 mm grubości i dużą baterię

Infinix Note Edge może się trochę kojarzyć z najnowszymi telefonami Motoroli. Ma płaską obudowę 7,2 mm, która spełnia normę szczelności IP65. Uwagę zwraca wykończenie jej tylnej części, przypominające fakturą materiał lub skórę. Dostępne u nas warianty kolorystyczne to zielony, tytanowy i czarny.

Na froncie znajdziemy zagięty panel AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1.5K (1208 x 2644). Ekran chroniony jest szkłem Gorilla Glass 7i, zapewnia odświeżanie 120 Hz oraz jasność do 1600 nitów, a szczytowo w HDR nawet 4500 nitów.

Sercem modelu Infinix Note Edge jest układ MediaTek Dimensity 7100 wykonany w litografii 6 nm, wspierany przez 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Smartfon ma eSIM, zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 oraz NFC. Sekcje foto tworzy aparat główny 50 Mpix (f/1,8), z przodu znalazła się jednostka 13 Mpix (f/2,2).

Niestety, w Polsce oferowana jest wersja z akumulatorem 6150 mAh, chociaż w Indiach wykorzystano większe ogniwo 6500 mAh. Akumulator naładujemy z mocą 45 W. Producent zapewnia, że dzięki technologii samoregeneracji bateria zachowuje ponad 80% swojej pojemności nawet po 2000 cyklach ładowania, co przekłada się na nawet 6 lat działania.

Nowość Infinix pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 16 z nakładką XOS 16. W zestawie znajdziemy m.in. etui oraz słuchawki USB.

Infinix Note Edge
Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6150mAh
Pamięć wbudowana 256 GB