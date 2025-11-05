Motorola edge 70 już w Polsce. Na start zestaw o wartości 1100 zł

Motorola edge 70 wyróżnia się bardzo zgrabną obudową o grubości zaledwie 5,99 mm i wadze 159 g, wykonaną z aluminium klasy lotniczej oraz materiału inspirowanego nylonem. Wzrok przyciągają także niebanalne kolory Pantone z subtelnymi akcentami wokół wyspy aparatów.

Telefon uzyskał certyfikat odporności IP69, co oznacza pełną ochronę przed pyłem i wodą, a także spełnia wojskowy standard wytrzymałości MIL-STD 810H.

Wyświetlacz to panel pOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1220 x 2712 i z odświeżaniem 120 Hz. Szczytowa jasność sięga 4500 nitów, a całość pokryta jest zakrzywionym szkłem. Ekran zapewnia zgodność z HDR10+ i wyróżnia się certyfikatami Pantone Validated Colours oraz Pantone SkinTone Validated, co ma gwarantować świetne odwzorowanie kolorów.

Sercem Motoroli edge 70 jest najnowszy układ średniej klasy firmy Qualcomm – Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm), wspierany przez 12 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci masowej w standardzie uMCP. Smartfon zapewnia łączność 5G, wspiera nano SIM i eSIM, jest też wyposażany w dwa głośniki z dźwiękiem Dolby Atmos.

Sekcję fotograficzną tworzy zestaw trzech aparatów 50 Mpix – główny z optyczną stabilizacją obrazu OIS i autofokusem, ultraszerokokątny z funkcją makro oraz aparat do selfie. Silnik moto ai z technologią Photo Enhancement Engine automatycznie poprawia szczegółowość i kolory fotografii. Użytkownik otrzymuje także do dyspozycji tryby portretowe na różnych ogniskowych, możliwość nagrywania wideo w 4K UHD (30 fps), dodatkowo moto ai w aparacie ułatwia też codzienne korzystanie ze smartfonu – m.in. wyszukiwanie informacji, tworzenie treści czy zapamiętywanie istotnych wydarzeń.

Za zasilanie odpowiada pojemny akumulator krzemowo-węglowy 4800 mAh, zapewniający do 50 godzin pracy w trybie mieszanym. Akumulator można błyskawicznie uzupełnić dzięki ładowaniu TurboPower 68 W (przewodowemu) lub ładowaniu bezprzewodowemu o mocy 15 W. Do smartfonu dołączone jest magnetyczne etui, które podkreśla jego smukłą budowę i eksponuje unikatowe wykończenie oraz kolory Pantone – w każdej z trzech dostępnych wersji kolorystycznych.

Smartfon pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Android 16 z nakładką Hello UI, a także z funkcjami Google Gemini oraz Motorola moto ai.​ Użytkownicy otrzymują aż 6 lat wsparcia aktualizacyjnego, w tym 4 duże aktualizacje Androida i regularne dwumiesięczne aktualizacje zabezpieczeń aż do lipca 2031 roku.​

Cena, dostępność i promocja na start sprzedaży

Motorola edge 70 (12/512 GB) debiutuje w Polsce w rekomendowanej cenie detalicznej 3499 zł. Smartfon dostępny jest w trzech kolorach: grafitowym (Gadget Grey), miętowym (Lily Pad) oraz zielonym (Bronze Green).

Można go kupić w showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz u oficjalnych partnerów marki: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Action, Max Elektro, Delkom, Avans, Electro, a także w sklepie internetowym eLenovo.pl. Urządzenie trafi również do oferty operatorów: Plus, Play, T-Mobile oraz Orange.

Na start producent przygotował również specjalną promocję, która rusza dziś i potrwa do 31 grudnia 2025 r. W jej ramach każdy klient, który zakupi edge 70 u partnera biorącego udział w akcji, otrzyma zestaw akcesoriów o łącznej wartości 1100 zł. W skład zestawu wchodzą: szybka ładowarka TurboPower 68 W, słuchawki moto buds loop (trekking green), zegarek sportowy moto watch fit oraz lokalizator moto tag.