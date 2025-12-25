Sprzęt

S Pen wróci do Folda. Samsung szykuje nowy, wyjątkowy smartfon

Samsung planuje premierę nowego składanego smartfonu. Nadchodzące urządzenie ma naprawić braki obecnych modeli, w tym przywrócić możliwość korzystania z rysika S Pen.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
S Pen wróci do Folda. Samsung szykuje nowy, wyjątkowy smartfon

Wielki powrót usuniętej funkcji

Składany Galaxy Z Fold7 zaskoczył wszystkich swoją smukłością. Samsung postawił na drastyczną dietę odchudzającą. Niestety, odbiło się to na funkcjonalności. Z telefonu zniknął digitizer, czyli warstwa odpowiedzialna za obsługę rysika S Pen. Dla wielu użytkowników był to ogromny zawód. Mnie tego w najnowszym Foldzie również brakuje.

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A366
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A16 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A165
Smartfon SAMSUNG Galaxy A16 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A165
0 zł
549 zł - najniższa cena
Kup teraz 549 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A176
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A176
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Advertisement

Teraz w sieci zawrzało od nowych plotek. Informator Lanzuk twierdzi, że Samsung chce naprawić ten błąd. Rysik ma wrócić do łask, ale niekoniecznie w modelu, którego się spodziewamy. Koreańczycy pracują nad zupełnie nową konstrukcją.

Nowy model zamiast "zwykłej" ósemki?

Samsung podobno rozwija projekt "szerokiego" Folda. Ma on mieć zupełnie inne proporcje niż dotychczasowe urządzenia z tej serii. Taki zabieg to bezpośrednia odpowiedź na plotki o składanym iPhonie. Apple prawdopodobnie postawi na bardziej panoramiczny ekran, więc Samsung nie może zostać w tyle.

Przywrócenie obsługi S Pen wiąże się jednak z wyzwaniami. Dodanie warstwy digitizera pod ekranem może zwiększyć grubość urządzenia. Samsung ma jednak asa w rękawie. Inżynierowie pracują nad specjalnym chipem, który pozwoli obsłużyć rysik bez tradycyjnej, grubej warstwy sprzętowej. Dzięki temu telefon pozostałby smukły.

Większa bateria i kosmiczne materiały

To nie koniec dobrych wiadomości. Nowy, szeroki Fold ma otrzymać akumulator o pojemności 5000 mAh. To spory skok, na który fani czekali od lat, choć do chińskiej konkurencji wciąż sporo brakuje. Samsung planuje też rewolucję w materiałach. W zawiasie tytan może zostać zastąpiony przez tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem węglowym (CFRP). Jest ono lżejsze i pozwala na większą swobodę w projektowaniu obudowy.

Kiedy zobaczymy te nowości na żywo? Pierwsze konkretne informacje mogą pojawić się już na początku stycznia. Samsung planuje wydarzenie w okolicach targów CES 2026. Być może to właśnie wtedy dowiemy się, czy S Pen faktycznie zaliczy wielki powrót.

Zobacz: Samsung uderzy w Apple szerszym Foldem

Image
telepolis
S-Pen samsung składany smartfon samsunga nowy smartfon samsung Samsung Galaxy Z Fold8 S Pen do folda
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Authority