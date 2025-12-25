S Pen wróci do Folda. Samsung szykuje nowy, wyjątkowy smartfon

Wielki powrót usuniętej funkcji

Składany Galaxy Z Fold7 zaskoczył wszystkich swoją smukłością. Samsung postawił na drastyczną dietę odchudzającą. Niestety, odbiło się to na funkcjonalności. Z telefonu zniknął digitizer, czyli warstwa odpowiedzialna za obsługę rysika S Pen. Dla wielu użytkowników był to ogromny zawód. Mnie tego w najnowszym Foldzie również brakuje.

Teraz w sieci zawrzało od nowych plotek. Informator Lanzuk twierdzi, że Samsung chce naprawić ten błąd. Rysik ma wrócić do łask, ale niekoniecznie w modelu, którego się spodziewamy. Koreańczycy pracują nad zupełnie nową konstrukcją.

Nowy model zamiast "zwykłej" ósemki?

Samsung podobno rozwija projekt "szerokiego" Folda. Ma on mieć zupełnie inne proporcje niż dotychczasowe urządzenia z tej serii. Taki zabieg to bezpośrednia odpowiedź na plotki o składanym iPhonie. Apple prawdopodobnie postawi na bardziej panoramiczny ekran, więc Samsung nie może zostać w tyle.

Przywrócenie obsługi S Pen wiąże się jednak z wyzwaniami. Dodanie warstwy digitizera pod ekranem może zwiększyć grubość urządzenia. Samsung ma jednak asa w rękawie. Inżynierowie pracują nad specjalnym chipem, który pozwoli obsłużyć rysik bez tradycyjnej, grubej warstwy sprzętowej. Dzięki temu telefon pozostałby smukły.

Większa bateria i kosmiczne materiały

To nie koniec dobrych wiadomości. Nowy, szeroki Fold ma otrzymać akumulator o pojemności 5000 mAh. To spory skok, na który fani czekali od lat, choć do chińskiej konkurencji wciąż sporo brakuje. Samsung planuje też rewolucję w materiałach. W zawiasie tytan może zostać zastąpiony przez tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem węglowym (CFRP). Jest ono lżejsze i pozwala na większą swobodę w projektowaniu obudowy.