Samsung zapowiada rewolucję. AI stanie się Twoim towarzyszem

Sztuczna inteligencja w każdym zakamarku domu

Koreańczycy nie chcą, aby AI było tylko dodatkiem w smartfonie. Ich nowa wizja zakłada, że technologia stanie się naszym codziennym partnerem. Ma nas wspierać w domowych obowiązkach i umilać wolny czas. Teaser pokazuje dynamiczne linie i światła, które układają się w sylwetki nowych produktów. To sygnał, że na targach zobaczymy sporo nowego sprzętu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszystkie nowości zostaną pokazane podczas wydarzenia The First Look 2026. Odbędzie się ono 4 stycznia w Las Vegas, czyli tuż przed oficjalnym startem targów CES. Samsung chce udowodnić, że potrafi połączyć swoje telewizory, lodówki i smartfony w jeden, inteligentny organizm.

Wielkie nazwiska na scenie

Prezentację poprowadzą najważniejsze osoby w firmie. Na scenie pojawi się między innymi TM Roh, który odpowiada za dział mobilny. Towarzyszyć mu będą szefowie działów wyświetlaczy oraz sprzętu AGD. Oznacza to, że nowości zobaczymy w każdej kategorii produktowej. Samsung stawia na konkretne strategie, a nie tylko na puste obietnice.