Samsung zapowiada rewolucję. AI stanie się Twoim towarzyszem
Samsung uchylił rąbka tajemnicy przed targami CES 2026. Koreański gigant opublikował krótki film, który zapowiada nadchodzące nowości. Hasło przewodnie wydarzenia to "Your Companion to AI Living" (Twój towarzysz w codzienności z AI".
Sztuczna inteligencja w każdym zakamarku domu
Koreańczycy nie chcą, aby AI było tylko dodatkiem w smartfonie. Ich nowa wizja zakłada, że technologia stanie się naszym codziennym partnerem. Ma nas wspierać w domowych obowiązkach i umilać wolny czas. Teaser pokazuje dynamiczne linie i światła, które układają się w sylwetki nowych produktów. To sygnał, że na targach zobaczymy sporo nowego sprzętu.
Wszystkie nowości zostaną pokazane podczas wydarzenia The First Look 2026. Odbędzie się ono 4 stycznia w Las Vegas, czyli tuż przed oficjalnym startem targów CES. Samsung chce udowodnić, że potrafi połączyć swoje telewizory, lodówki i smartfony w jeden, inteligentny organizm.
Wielkie nazwiska na scenie
Prezentację poprowadzą najważniejsze osoby w firmie. Na scenie pojawi się między innymi TM Roh, który odpowiada za dział mobilny. Towarzyszyć mu będą szefowie działów wyświetlaczy oraz sprzętu AGD. Oznacza to, że nowości zobaczymy w każdej kategorii produktowej. Samsung stawia na konkretne strategie, a nie tylko na puste obietnice.
Po głównej konferencji zaplanowano serię forów technologicznych. Potrwają one od 5 do 6 stycznia. Eksperci będą tam dyskutować o przyszłości AI oraz nowym podejściu do projektowania urządzeń. Więcej szczegółów poznamy już wkrótce. Styczeń w świecie technologii ma należeć do Samsunga. Czy tak się stanie, dowiemy się na początku przyszłego miesiąca.