Gigantyczny skok wydajności. Twoja karta graficzna odczuje to wkrótce

Spore zmiany w trybach generowania klatek już w kwietniu

NVIDIA potwierdziła, że Multi Frame Generation x6 oraz Dynamic Multi Frame Generation zadebiutują w kwietniu 2026 r., co potwierdzają zarówno relacje z prezentacji w Monachium (w lutym 2026 r.), jak i niezależne źródła TechSpot oraz TechPowerUp. To kluczowe elementy DLSS 4.5, zaprojektowane wyłącznie dla kart GeForce RTX 5000, w tym mobilnych układów Blackwell.

Nowy tryb x6 nie jest prostym rozszerzeniem dotychczasowego Frame Generation. To przebudowany algorytm, który generuje więcej klatek przy jednoczesnym ograniczeniu artefaktów i poprawie tzw. frame pacingu. NVIDIA kieruje go do użytkowników monitorów 240 Hz i szybszych, gdzie stabilność animacji ma największe znaczenie. Z kolei Dynamic Multi Frame Generation działa jak inteligentny regulator – automatycznie dobiera poziom generowania klatek, aby utrzymać stały FPS. Docelową wartość będzie można ustawić w aplikacji NVIDIA App, co pozwoli dopasować płynność do preferencji gracza lub częstotliwości odświeżania ekranu.

DLSS 4.5 wprowadza także model Transformer 2, wykonujący nawet 5x więcej obliczeń niż poprzednik. Choć nie przekłada się to na spektakularny wzrost FPS, umożliwia bardziej precyzyjne przewidywanie ruchu i redukcję zniekształceń obrazu, co ma znaczenie przy agresywnych trybach generowania klatek.

Portal TechPowerUp zwraca uwagę, że NVIDIA traktuje te funkcje jako fundament przyszłych wersji DLSS, a ich ograniczenie do serii RTX 5000 wynika z rosnących wymagań modeli AI. Z kolei TechSpot podkreśla, że Dynamic MFG może stać się ważniejszy niż sam tryb x6, bo pozwala utrzymać stabilną płynność nawet w najbardziej obciążających scenach.