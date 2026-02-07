Intel anulował nowego flagowca. I bardzo dobrze

Według najnowszych informacji z dwóch różnych źródeł, Intel Core Ultra 9 290K Plus nie trafi na rynek. Trzeba jednak pamiętać, że Niebiescy nigdy oficjalnie nie zapowiedzieli serii Core Ultra 200S Plus. Formalnie więc trudno mówić o skasowaniu produktu, który nigdy nie został publicznie ogłoszony.

Intel Arrow Lake Refresh tylko w segmencie Core Ultra 7 i 5

Decyzja zaskakuje, bo przygotowania do premiery były na zaawansowanym etapie. Próbki procesora trafiły nawet do producentów płyt głównych i zestawów komputerowych, a sam model pojawiał się w przeciekach. To sugeruje, że projekt był realny, a nie jedynie koncepcją na papierze.

Według informacji przekazywanych partnerom, Intel tłumaczy zmianę strategii większym naciskiem na opłacalność i sensowną segmentację. W aktualnych planach mają pozostać tańsze modele Core Ultra 7 270K Plus oraz Core Ultra 5 250K Plus, które wypełnią górną i średnią część oferty bez nadmiernego dublowania się specyfikacji.

Według wcześniejszych informacji Intel Core Ultra 9 290K Plus miał oferować 24 rdzenie i 24 wątki z taktowaniem do 5,8 GHz. Innymi słowy byłby to znany nam już i dostępny Core Ultra 9 285K, ale z 100 MHz więcej i obsługą szybszych pamięci RAM (do 7200 zamiast 6400 MT/s). Nie przyniosłoby to więc dużego skoku wydajności, co widzieliśmy przy AMD Ryzen 7 9850X3D.