Intel anulował nowego flagowca. I bardzo dobrze
Amerykanie poszli po rozum do głowy - nie będzie odgrzewanego kotleta w ramach serii Arrow Lake Refresh. Do sklepów trafią tylko dwa modele.
Według najnowszych informacji z dwóch różnych źródeł, Intel Core Ultra 9 290K Plus nie trafi na rynek. Trzeba jednak pamiętać, że Niebiescy nigdy oficjalnie nie zapowiedzieli serii Core Ultra 200S Plus. Formalnie więc trudno mówić o skasowaniu produktu, który nigdy nie został publicznie ogłoszony.
Intel Arrow Lake Refresh tylko w segmencie Core Ultra 7 i 5
Decyzja zaskakuje, bo przygotowania do premiery były na zaawansowanym etapie. Próbki procesora trafiły nawet do producentów płyt głównych i zestawów komputerowych, a sam model pojawiał się w przeciekach. To sugeruje, że projekt był realny, a nie jedynie koncepcją na papierze.
Według informacji przekazywanych partnerom, Intel tłumaczy zmianę strategii większym naciskiem na opłacalność i sensowną segmentację. W aktualnych planach mają pozostać tańsze modele Core Ultra 7 270K Plus oraz Core Ultra 5 250K Plus, które wypełnią górną i średnią część oferty bez nadmiernego dublowania się specyfikacji.
Według wcześniejszych informacji Intel Core Ultra 9 290K Plus miał oferować 24 rdzenie i 24 wątki z taktowaniem do 5,8 GHz. Innymi słowy byłby to znany nam już i dostępny Core Ultra 9 285K, ale z 100 MHz więcej i obsługą szybszych pamięci RAM (do 7200 zamiast 6400 MT/s). Nie przyniosłoby to więc dużego skoku wydajności, co widzieliśmy przy AMD Ryzen 7 9850X3D.
Pewnym pocieszeniem ma być fakt, że Intel Arrow Lake Refresh ma zachować dotychczasowe MSRP. Należy jednak pamiętać, że to ostatnie podrygi platformy LGA 1851 - pod koniec roku pojawi się seria Intel Nova Lake i płyty główne z gniazdem LGA 1954. Ma ona przynieść dużo bardziej przełomowe zmiany - nowe architektury, nową litografię i do 52 rdzeni.