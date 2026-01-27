AMD dało ciała. Nowy procesor jest tylko o 3% szybszy

Lada moment AMD odświeży swoją ofertę procesorów dla graczy o nowy model - Ryzen 7 9850X3D. Będzie to 8-rdzeniowa i 16-wątkowa jednostka z taktowaniem do 5,7 GHz i na bazie architektury Zen5. Wzbogacono ją o pamięć 3D V-Cache i będzie pasować do płyt głównych AM5. Sugerowana cena to 499 dolarów, a premiera zaplanowana jest na 29 stycznia.

Osoby z w miarę świeżym PC nie mają tutaj czego szukać

Nie możecie się doczekać? Nie ma sprawy - w sieci pojawiły się już pierwsze testy wydajności. Niestety, w grach nie wygląda to tak kolorowo. Różnice względem dostępnego od dawna i tańszego układu Ryzen 7 9800X3D są minimalne - mowa średnio o 2,88% większej liczbie FPS.

Największy skok obserwowany jest dla Counter-Strike 2, gdzie nowszy CPU osiąga 825 zamiast 776 klatek na sekundę. Całkiem nieźle wygląda to też w Final Fantasy XIV: Dawntrail, bo mowa o 335 zamiast 319 FPS. Jednak reszta tytułów to śmieszne +1,6-3,5% lub nie obserwuje żadnych korzyści. A Monster Hunter Wilds notuje nawet minimalnie gorszy klatkaż.