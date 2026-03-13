Galaxy S26 Ultra na torturach u Zacka. Samsung zaskakuje wytrzymałością

Najnowszy topowy flagowiec firmy Samsung przeszedł rygorystyczne testy u znanego youtubera, Zacka Nelsona z kanału JerryRigEverything. Urządzenie sprawdzono pod kątem zarysowań, ognia i wyginania. Wyniki analizy ujawniają kilka ważnych zmian w budowie telefonu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:30
Ekran odporny na zarysowania

Wyświetlacz Samsunga Galaxy S26 Ultra przykrywa szkło Corning Gorilla Armor 2. Zarysowania pojawiają się na nim przy szóstce w skali Mohsa, a głębsze rysy powstają przy siódemce. Taki wynik osiąga większość nowoczesnych smartfonów na rynku.

Płytkie zarysowania są jednak znacznie słabiej widoczne niż w starszych modelach. Sugeruje to drobne zmiany w zewnętrznej powłoce ochronnej. Czytnik linii papilarnych pod ekranem działa bezbłędnie nawet przy silnym uszkodzeniu powierzchni. Jest to wyraźna poprawa w stosunku do starszych urządzeń.

Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
5399,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł

Aluminiowa ramka zamiast tytanu

Producent zrezygnował z tytanowej ramki, znanej z poprzedników. W najnowszym modelu Galaxy S26 Ultra zastosowano aluminium. Test wyginania potwierdził wysoką trwałość tej konstrukcji. Obudowa nie pęka i nie ulega odkształceniom pod wpływem silnego nacisku z obu stron.

Zmianie uległa również budowa aparatów na tylnym panelu. Pierścienie aparatów można teraz zdjąć razem ze szkłem ochronnym. W poprzedniej generacji elementy te były przyklejone. Nowe rozwiązanie ułatwia demontaż i obniża koszty wymiany rozbitej szybki obiektywu. Wyświetlacz AMOLED dobrze znosi także kontakt z ogniem i szybko wraca do normy.

Zobacz: Zack zagląda do Galaxy S26 Ultra. Oto zmiany we wnętrzu Samsunga
Zobacz: DxOMark testuje aparaty w Galaxy S26 Ultra. Wynik może rozczarować

Źródła zdjęć: JerryRigEverything / YouTube
Źródła tekstu: JerryRigEverything / YouTube, Android Authority