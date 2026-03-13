Galaxy S26 Ultra na torturach u Zacka. Samsung zaskakuje wytrzymałością

Ekran odporny na zarysowania

Wyświetlacz Samsunga Galaxy S26 Ultra przykrywa szkło Corning Gorilla Armor 2. Zarysowania pojawiają się na nim przy szóstce w skali Mohsa, a głębsze rysy powstają przy siódemce. Taki wynik osiąga większość nowoczesnych smartfonów na rynku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Płytkie zarysowania są jednak znacznie słabiej widoczne niż w starszych modelach. Sugeruje to drobne zmiany w zewnętrznej powłoce ochronnej. Czytnik linii papilarnych pod ekranem działa bezbłędnie nawet przy silnym uszkodzeniu powierzchni. Jest to wyraźna poprawa w stosunku do starszych urządzeń.

Samsung Galaxy S26 Ultra 6 opinii Samsung Galaxy S26 Ultra 6 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.74 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Aluminiowa ramka zamiast tytanu

Producent zrezygnował z tytanowej ramki, znanej z poprzedników. W najnowszym modelu Galaxy S26 Ultra zastosowano aluminium. Test wyginania potwierdził wysoką trwałość tej konstrukcji. Obudowa nie pęka i nie ulega odkształceniom pod wpływem silnego nacisku z obu stron.