Chiny śmieją się do rozpuku. Zakazy USA nie działają

Państwo Środka kolejny raz robi to, co potrafi najlepiej. Firma stojąca za takimi usługami jak TikTok wykorzystała znaną lukę w amerykańskich obostrzeniach.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:32
ByteDance znalazło sposób, by sięgnąć po najnowsze chipy NVIDII, mimo że oficjalnie firma nie może kupować akceleratorów Blackwell z powodu sankcji USA. Chiński gigant zamierza korzystać z klastra złożonego z 36 000 układów NVIDIA B200, który będzie fizycznie działać w Malezji. Cała inwestycja ma służyć pracom R&D związanym ze sztuczną inteligencją.

Lata mijają, a rozwiązaniem problemu wciąż pozostają firmy fasadowe

Chodzi o infrastrukturę o wartości około 2,5 miliarda dolarów. Ma ona bazować na 500 systemach NVL72 GB200. Formalnym właścicielem i operatorem klastra ma być firma Aolani Cloud, natomiast sprzęt dostarczy Aivers. Skala projektu jest ogromna, zwłaszcza że przedstawiciel Aolani miał przyznać, iż spółka dysponuje dziś sprzętem wartym "tylko" 100 milionów dolarów. Oficjalnie jednak fundusze nie pochodzą z Chin.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Eagle OC Ice SFF 16GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Eagle OC Ice SFF 16GB DLSS 4
0 zł
4899 zł - najniższa cena
Kup teraz 4899 zł
Karta graficzna ASUS GeForce RTX 5070 PRIME White OC Edition 12GB DLSS 4
Karta graficzna ASUS GeForce RTX 5070 PRIME White OC Edition 12GB DLSS 4
0 zł
3099 zł - najniższa cena
Kup teraz 3099 zł
Karta graficzna SPARKLE Arc B570 Guardian Luna OC 10GB
Karta graficzna SPARKLE Arc B570 Guardian Luna OC 10GB
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Advertisement

To nie koniec planów. ByteDance ma rozważać także kolejne wdrożenia w regionie, w tym klaster z ponad 7000 akceleratorów NVIDIA B200 w centrum danych w Indonezji. W praktyce pokazuje to, że chińska firma szuka dostępu do mocy obliczeniowej poprzez firmy fasadowe, które nie są objęte restrykcyjnymi ograniczeniami eksportowymi.

Najciekawszy w całej sprawie jest jednak kontekst prawny. ByteDance, choć jest firmą z Chin, oficjalnie nie figuruje na liście podmiotów objętych sankcjami. To oznacza, że samo korzystanie przez tę spółkę z infrastruktury opartej na układach NVIDII teoretycznie nie stanowi sygnału alarmowego - tak długo jak nie kupują ich "dla siebie". Co więcej, amerykańskie regulacje z 2023 roku koncentrują się przede wszystkim na tym, dokąd sprzęt jest wysyłany, a nie gdzie później wykorzystywana jest jego moc obliczeniowa.

W praktyce tworzy to lukę, która pozwala chińskim firmom sięgać po amerykańskie akceleratory AI za pośrednictwem zagranicznych hyperscalerów, centrów danych i dostawców chmurowych. Część amerykańskich polityków patrzy na taki model z dużym niepokojem, ale w obecnym stanie prawnym pozostaje on legalny.

Dla ByteDance to szansa, by nie wypaść z globalnego wyścigu AI. Dla NVIDII kolejny dowód na to, że popyt na Blackwelle rośnie nie tylko w Stanach Zjednoczonych i Europie, ale również w Azji Południowo-Wschodniej, która może stać się ważnym zapleczem dla firm próbujących ominąć bezpośrednie ograniczenia handlowe z Państwem Środka.

Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB
AI chiny Nvidia sztuczna inteligencja usa TikTok bytedance Stany Zjednoczone
Źródła tekstu: The Wall Street Journal, Oprac. własne