Spider-Man powraca, chociaż w nietypowej wersji. Trailer zachwyca

Serwis streamingowy Prime Video opublikował pełnoprawny trailer serialu Spider-Noir. Zobaczymy w nim uwielbianego Pajęczaka, ale w nieco innym wydaniu.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
10:17
Spider-Noir to nowy serial Amazona. To kolejna historia, która opowie o losach Spider-Mana. Jednak tym razem nie będzie to Peter Parker, a tym bardziej w wydaniu Toma Hollanda. To zupełnie inna historia, dziejąca się w alternatywnej rzeczywistości. Trailer rozbudza oczekiwania widzów.

Trailer Spider-Noir

Tym razem opowieść o Spider-Manie będzie działa się w Nowym Jorku w latach 30. Główny bohaterem jest Ben Reilly. To zmęczony życiem i samotny detektyw, który ucieka przed swoją przeszłością. Ta jednak upomina się o niego, więc podstarzały już bohater będzie musiał ponownie założyć maskę.

Spider-Noir pełnymi garściami czerpie z komiksu Spider-Man Noir. Serial utrzymany jest w ciemnej, mrocznej stylistyce.

W głównej roli zobaczymy Nicolasa Cage'a. Oprócz niego wystąpią też Brendan Gleeson, Lamorne Morris czy też Li Jun Li. Reżyserem serialu jest Harry Bradbeer, któryma na swoim koncie takie hity jak: Enola Holmes, Fleabag czy Obsesja Eve.

Premiera serialu zaplanowana jest na 27 maja na platformie Prime Video.

Źródła zdjęć: Prime Video