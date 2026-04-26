Spider-Man powraca, chociaż w nietypowej wersji. Trailer zachwyca

Spider-Noir to nowy serial Amazona. To kolejna historia, która opowie o losach Spider-Mana. Jednak tym razem nie będzie to Peter Parker, a tym bardziej w wydaniu Toma Hollanda. To zupełnie inna historia, dziejąca się w alternatywnej rzeczywistości. Trailer rozbudza oczekiwania widzów.

Tym razem opowieść o Spider-Manie będzie działa się w Nowym Jorku w latach 30. Główny bohaterem jest Ben Reilly. To zmęczony życiem i samotny detektyw, który ucieka przed swoją przeszłością. Ta jednak upomina się o niego, więc podstarzały już bohater będzie musiał ponownie założyć maskę.

Spider-Noir pełnymi garściami czerpie z komiksu Spider-Man Noir. Serial utrzymany jest w ciemnej, mrocznej stylistyce.

W głównej roli zobaczymy Nicolasa Cage'a. Oprócz niego wystąpią też Brendan Gleeson, Lamorne Morris czy też Li Jun Li. Reżyserem serialu jest Harry Bradbeer, któryma na swoim koncie takie hity jak: Enola Holmes, Fleabag czy Obsesja Eve.