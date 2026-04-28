Jedna zła śrubka. Tyle wystarczy by zabić kartę graficzną

Odświeżenie i wyczyszczenie karty graficznej może wydawać się prostą czynnością, ale w praktyce jeden drobny błąd potrafi skończyć się bardzo kosztowną awarią. Pokazuje to materiał opublikowany przez serwis NorthWestRepair, w którym na warsztat trafił ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 uszkodzony po niepozornej pomyłce podczas składania chłodzenia.

Sprzęt udało się odratować, ale wcale nie było to proste

Właściciel karty postanowił samodzielnie wymienić termopady. Same elementy zostały dobrane prawidłowo, więc problem nie wynikał z ich grubości czy złego montażu radiatora. Przyczyną awarii okazała się zbyt głęboko wkręcona śruba. To wystarczyło, by doprowadzić do uszkodzenia ścieżek na PCB odpowiedzialnych za sekcję zasilania i wywołać zwarcie.

Na tym jednak problemy się nie skończyły. W wyniku zwarcia awarii uległy również kolejne elementy elektroniki. Naprawa wymagała odtworzenia przerwanych połączeń oraz wymiany trzech driverów MOSFET i kontrolera faz. To już poziom daleko wykraczający poza wiedzę i umiejętności wielu entuzjastów PC, a nawet domowych majsterkowiczów.