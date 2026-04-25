Xbox przestanie wydawać gry na PS5? Nowa szefowa z ważnym ogłoszeniem

Nikt nie wyklucza powrotu gier na wyłączność dla Xboxa

Sharma nie stroni od reagowania na różnego rodzaju doniesienia medialne i prostuje je, jeśli trzeba, a przy okazji często udziela się w wywiadach. Niedawno rozmawiała ze Stephenem Totillo z portalu GameFile i podzieliła się przemyśleniami na temat gier na wyłączność. Nie wykluczyła, że tytuły ekskluzywne powrócą w jakiejś formie. Jednak gdy dziennikarz naciskał i prosił o konkretne terminy, szefowa Xboxa nalegała, że nie chce przyspieszać decyzji, które będą miały konsekwencje nawet na 10 lat do przodu.

"Przyjrzymy się temu tematowi z perspektywy dostępnych danych oraz długoterminowej strategii, skonfrontujemy to z wartościami jakimi chcemy reprezentować jako marka i wtedy podejmiemy decyzje" - powiedziała Sharma. Przy okazji wspomniała, że piastuje swoje stanowisko dopiero od 60 dni i chce "podjąć właściwe decyzje, a nie najszybsze decyzje". Zaakcentowała również, że firma podzieli się nowymi informacjami w swoim czasie.

Oprócz tego Sharma podkreśliła, że ma zamiar wzmocnić wartość Game Passa i dlatego obniżyła cenę. Nowej szefowej Xboxa zależy na tym, aby większa liczba graczy była zadowolona z abonamentu, pozostała z nim na dłużej i była z niego usatysfakcjonowana. Sharma uważa, że tą decyzją spełniła te wszystkie trzy założenia.

Na razie wszystkie większe tytuły od Xboksa ukażą się na PS5 i inne platformy, w tym reboot Fable czy też Halo Campaign Evolved, ale np. Forza Horizon 6 ma ukazać się w późniejszym czasie, a Gears of War: E-Day nie ma oficjalnie potwierdzonego wydania na konsolę Sony.

Na pewno Xbox nie odetnie się od Steama ani PC, więc o tym raczej nie ma mowy, tym bardziej przy nadchodzących nowościach dla handheldów, jak Auto Super Resolution dla ASUS Xbox Rog Ally X czy nowej konsoli będącej hybrydą Xboxa z PC. Niewydawanie gier na Steama jednocześnie z konsolową premierą to przyznanie się do tego, że nie lubi się pieniędzy, a brak pieniędzy jest powodem, dlaczego studia skupiające się na grach na wyłączność często są zamykane.