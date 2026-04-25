Xbox przestanie wydawać gry na PS5? Nowa szefowa z ważnym ogłoszeniem
Asha Sharma, nowa szefowa marki Xbox objęła stery całkiem niedawno, ale już sporo zmieniła. Potaniał Gamepass, skasowano kampanię reklamową "wszystko jest Xboxem", porzucono nazwę Microsoft Gaming na rzecz odrębnej marki Xbox. I wychodzi na to, że to nie koniec zmian.
Nikt nie wyklucza powrotu gier na wyłączność dla Xboxa
Sharma nie stroni od reagowania na różnego rodzaju doniesienia medialne i prostuje je, jeśli trzeba, a przy okazji często udziela się w wywiadach. Niedawno rozmawiała ze Stephenem Totillo z portalu GameFile i podzieliła się przemyśleniami na temat gier na wyłączność. Nie wykluczyła, że tytuły ekskluzywne powrócą w jakiejś formie. Jednak gdy dziennikarz naciskał i prosił o konkretne terminy, szefowa Xboxa nalegała, że nie chce przyspieszać decyzji, które będą miały konsekwencje nawet na 10 lat do przodu.
"Przyjrzymy się temu tematowi z perspektywy dostępnych danych oraz długoterminowej strategii, skonfrontujemy to z wartościami jakimi chcemy reprezentować jako marka i wtedy podejmiemy decyzje" - powiedziała Sharma. Przy okazji wspomniała, że piastuje swoje stanowisko dopiero od 60 dni i chce "podjąć właściwe decyzje, a nie najszybsze decyzje". Zaakcentowała również, że firma podzieli się nowymi informacjami w swoim czasie.
Oprócz tego Sharma podkreśliła, że ma zamiar wzmocnić wartość Game Passa i dlatego obniżyła cenę. Nowej szefowej Xboxa zależy na tym, aby większa liczba graczy była zadowolona z abonamentu, pozostała z nim na dłużej i była z niego usatysfakcjonowana. Sharma uważa, że tą decyzją spełniła te wszystkie trzy założenia.
Na razie wszystkie większe tytuły od Xboksa ukażą się na PS5 i inne platformy, w tym reboot Fable czy też Halo Campaign Evolved, ale np. Forza Horizon 6 ma ukazać się w późniejszym czasie, a Gears of War: E-Day nie ma oficjalnie potwierdzonego wydania na konsolę Sony.
Na pewno Xbox nie odetnie się od Steama ani PC, więc o tym raczej nie ma mowy, tym bardziej przy nadchodzących nowościach dla handheldów, jak Auto Super Resolution dla ASUS Xbox Rog Ally X czy nowej konsoli będącej hybrydą Xboxa z PC. Niewydawanie gier na Steama jednocześnie z konsolową premierą to przyznanie się do tego, że nie lubi się pieniędzy, a brak pieniędzy jest powodem, dlaczego studia skupiające się na grach na wyłączność często są zamykane.
Z drugiej strony gry-usługi potrzebują dużej bazy graczy, aby utrzymać się przy życiu. Ciekawe jest więc, jakie decyzje zostaną podjęte w tym temacie, bo na pewno nie będą łatwe ani zerojedynkowe.