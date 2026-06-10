Bateria na sterydach. Samsung ratuje zegarki Galaxy Watch

Koniec z codziennym ładowaniem?

W sieci pojawiły się nowe przecieki na temat nadchodzącego zegarka Galaxy Watch Ultra 2. Serwis SamMobile donosi, że Samsung szykuje dla nas dużą niespodziankę. Nowy topowy smartwatch ma otrzymać akumulator o pojemności aż 784 mAh. W materiałach reklamowych producent najpewniej zaokrągli tę wartość do 800 mAh. Dla porównania, pierwsza generacja Ultry miała ogniwo 590 mAh. Mówimy więc o skoku pojemności aż o 35 procent.

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Większe ogniwo to jednak nie wszystko. Serce urządzenia ma stanowić nowoczesny układ Snapdragon Wear Elite. Firma Qualcomm obiecuje w jego przypadku wydłużenie czasu pracy o 30 procent i znacznie szybsze ładowanie. Taka kombinacja krzemu i potężnej baterii brzmi rewelacyjnie. Zmiany dotkną także tańszych modeli. Podstawowy Galaxy Watch9 w wersji 40 mm dostanie baterię 382 mAh, co jest sporym awansem z 325 mAh z poprzedniej generacji. Wersja 44 mm prawdopodobnie zachowa dotychczasowe ogniwo.

Ratunek dla nękanych błędami

Te wieści mają ogromne znaczenie w świetle ostatnich problemów użytkowników. Posiadacze obecnych zegarków Galaxy Watch masowo skarżą się na duży drenażu baterii, za co odpowiadają Usługi Google Play. Ta kluczowa aplikacja, odpowiedzialna za działanie wielu systemów, nagle zaczęła pochłaniać ogromne ilości energii. Użytkownicy donoszą, że potrafi ona "pożreć" od 30 do niemal 100 procent baterii w jednym cyklu.

Zwykły błąd oprogramowania sprawia dziś, że użyteczny sprzęt rozładowuje się nawet w kilka godzin. Potężna bateria w modelu Ultra 2 może stanowić świetny bufor bezpieczeństwa w takich nieprzewidzianych sytuacjach. Połączenie pojemnego akumulatora i oszczędnego procesora daje nadzieję na spokój. Bardzo możliwe, że Samsung zaoferuje nam urządzenie, które bez problemu wytrzyma ponad trzy pełne dni na jednym ładowaniu. I to nawet z włączonym na stałe ekranem.

Kiedy premiera nowych zegarków?

Na oficjalne potwierdzenie tych przecieków nie będziemy musieli długo czekać. Premiera najnowszych zegarków Galaxy Watch9 oraz Galaxy Watch Ultra 2 odbędzie się najpewniej już 22 lipca 2026 roku. Sprzęt zadebiutuje na dużej imprezie technologicznej, podczas której poznamy również nowe składaki Samsunga, modele Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra i Galaxy Z Flip8.