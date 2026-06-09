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Ten serial rozbił bank. Finałowy sezon to tykająca bomba

Ciężko o bardziej nagrodzony serial o restauracji. Pierwszy sezon słynnego "The Bear" okazał się fenomenem, a drugi był już prawdziwym rekordzistą -  zdobył aż 24 nominacje do Emmy. Teraz, Disney wypuścił nowy zwiastun, ostatniego sezonu. Czym zaskoczy nas wielki finał?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:58
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Ten serial rozbił bank. Finałowy sezon to tykająca bomba
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The BearSerial, którego akcja rozgrywa się w kuchni rodzinnej restauracji w Chicago. W dużym skrócie - serial opowiada historię Carmy'ego (w tej roli Jeremy Allen White), cały czas odkrywając kolejne warstwy jego złożonej osobowości. Największą tajemnicą produkcji jest bowiem kondycja psychiczna bohatera. 5. sezon jednak, będzie, w dużej części, bez Carmy'ego. Bohaterowie bowiem odkrywają, że ich przyjaciel porzucił branżę gastronomiczną, pozostawiając restaurację w ich rękach. 

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Zwiastun 5. sezonu "The Bear" 

Przed nami, ostatni już, finałowy sezon serialu "The Bear". Najnowsze odcinki zadebiutują na platformie Disney+ już 25 czerwca 2026 roku. To właśnie w nich, restauratorzy: Jeremy Allen White, Ayo Edebiri i Ebon Moss-Bachrach, będą borykać się po raz kolejny z problemami zawodowymi oraz prywatnymi. 

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Ale teraz będzie jeszcze inaczej. Bez Carmy'ego, bez pieniędzy, w obliczu groźby sprzedaży lokalu - właśnie w takich warunkach, zespół musi zjednoczyć siły i zrealizować jeszcze jeden, ostatni serwis. Bo przecież wiadomo nie od dziś, że to co tworzy restaurację idealną, to wcale nie samo jedzenie, ale osoby, które ją tworzą. 

Kto jeszcze nie oglądał serialu, ma jeszcze trochę czasu na to, aby nadrobić zaległości. Wszystkie cztery sezony obejrzymy na platformie Disney+. Wielkim atutem serialu są krótkie odcinki, które zachęcają do obejrzenia coraz to kolejnego.

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Źródła zdjęć: Hulu
Źródła tekstu: Hulu, Disney+, filmweb