Ten serial rozbił bank. Finałowy sezon to tykająca bomba

The Bear. Serial, którego akcja rozgrywa się w kuchni rodzinnej restauracji w Chicago. W dużym skrócie - serial opowiada historię Carmy'ego (w tej roli Jeremy Allen White), cały czas odkrywając kolejne warstwy jego złożonej osobowości. Największą tajemnicą produkcji jest bowiem kondycja psychiczna bohatera. 5. sezon jednak, będzie, w dużej części, bez Carmy'ego. Bohaterowie bowiem odkrywają, że ich przyjaciel porzucił branżę gastronomiczną, pozostawiając restaurację w ich rękach.

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Zwiastun 5. sezonu "The Bear"

Przed nami, ostatni już, finałowy sezon serialu "The Bear". Najnowsze odcinki zadebiutują na platformie Disney+ już 25 czerwca 2026 roku. To właśnie w nich, restauratorzy: Jeremy Allen White, Ayo Edebiri i Ebon Moss-Bachrach, będą borykać się po raz kolejny z problemami zawodowymi oraz prywatnymi.

Ale teraz będzie jeszcze inaczej. Bez Carmy'ego, bez pieniędzy, w obliczu groźby sprzedaży lokalu - właśnie w takich warunkach, zespół musi zjednoczyć siły i zrealizować jeszcze jeden, ostatni serwis. Bo przecież wiadomo nie od dziś, że to co tworzy restaurację idealną, to wcale nie samo jedzenie, ale osoby, które ją tworzą.