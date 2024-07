Ten serial rozbił bank. Zdobył najwięcej nominacji w historii

Serial "The Bear" rozbił bank. Właśnie otrzymał 24 nominacje do nagród Emmy. Do obejrzenia mamy już trzy sezony. Kto nie widział jeszcze, ten ma powód, aby obejrzeć.

Jeśli chodzi o nagrody filmowe, to zawsze gdzieś trwa sezon na nie i jest jakiś festiwal. W USA ogłoszono właśnie nominacje do tegorocznych nagród Emmy. W 2024 ceremonia rozdania odbędzie się w niedzielę, 15 września.

Toksyczniej niż w programach Magdy Gessler

Jednym z największych wygranych na tym etapie (czyli na etapie przyznawania nominacji) jest serial The Bear. Serial, którego akcja rozgrywa się w kuchni rodzinnej restauracji w Chicago. Czy zdobędzie ona upragnioną Gwiazdkę Michelina? Opowiada historię Carmy'ego (Jeremy Allen White), cały czas odkrywając kolejne warstwy jego złożonej osobowości. Największą tajemnicą produkcji jest bowiem kondycja psychiczna bohatera. Serial już od jakiegoś czasu pobija wszelkie rekordy związane z nagrodami. Ale jego drugi sezon zdobył aż 24 nominacje. To warto zanotować.

To doskonała wręcz wiadomość dla stacji FX, która wyprodukowała ten serial, i dla platformy Disney +, na której można obejrzeć w tym momencie już trzy sezony The Bear.

Oczywiście zachęcamy do obejrzenia całości, choć warto zaznaczyć, że trzeci sezon jest chyba najbardziej kontrowersyjny. Wielkim atutem serialu są krótkie odcinki, które zachęcają do obejrzenia to coraz to kolejnego. Naprawdę trudno oprzeć się pokusie i tak, zanim się obejrzymy, skończymy sezon za sezonem. Nie jest to serial, który każdego rozbawi w jednakowym stopni. Bywa też, że od czasu do czasu akcja traci tempo, ale szybka praca w restauracji oraz rosnące raz po raz napięcia między bohaterami rekompensują wszystko i od serialu wręcz trudno się oderwać. Krytycy są zgodni co do jednego - The Bear, choć posiada zabawne momenty, w ogóle nie powinien być klasyfikowany jako komedia. A jednak, najwięcej nominacji zyskał w kategoriach komediowych.

