Pancerna bestia z termowizją. Oscal Pilot 6 wchodzi do Polski

Termowizja w twojej kieszeni

Największym hitem nowego modelu jest wbudowana kamera termowizyjna. Do niedawna taka technologia była zarezerwowana tylko dla drogiego, specjalistycznego sprzętu. Teraz masz ją w telefonie, który zawsze jest pod ręką. Czujnik ma rozdzielczość 160 x 120 pikseli i precyzyjnie mierzy temperatury od -15°C aż do 550°C.

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Może to być doskonałe narzędzie do codziennej pracy w terenie. Sprawdzi się na mroźnym placu budowy, w rozgrzanym warsztacie samochodowym czy podczas audytów energetycznych. Kamera z łatwością wykryje mostki termiczne w budynkach lub przegrzewające się przewody instalacji elektrycznej. System pozwala też na szybkie tworzenie gotowych raportów w formacie PDF, co znacząco oszczędza czas.

Pancerna obudowa i ekran

Oscal Pilot 6 nie boi się trudnych warunków. Konstrukcję oparto na solidnym stelażu ze stopu aluminium i tytanu. Urządzenie spełnia surowe normy odporności IP68 i IP69K oraz rygorystyczny wojskowy standard MIL-STD-810H. Oznacza to pełną ochronę przed wodą, wszechobecnym pyłem i bolesnymi upadkami. Ekran dodatkowo zabezpieczono mocnym szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Wyświetlacz ma przekątną 6,78 cala i wysoką rozdzielczość 2.4K. Odświeżanie na poziomie 120 Hz gwarantuje bardzo płynne działanie całego interfejsu. Ekran osiąga jasność 750 nitów, więc wszystkie dane są czytelne nawet przy pełnym słońcu. Co ważne, ekran smartfonu bez najmniejszego problemu obsłużysz w grubych rękawicach roboczych.

Potężna bateria i aparat

Sercem urządzenia jest solidny procesor MediaTek Helio G100. Wspiera go 12 GB pamięci RAM, którą można wirtualnie rozbudować o kolejne 36 GB. Na system i pliki dostajesz 256 GB miejsca, z opcją łatwego rozszerzenia kartą pamięci aż do 2 TB. O zapas energii dba ogromny akumulator o pojemności 10000 mAh. Naładujesz ją szybko przewodowo z mocą 27 W lub indukcyjnie z mocą 15 W. Telefon może też oddawać prąd i działać jak klasyczny powerbank.

Producent nie zapomniał o miłośnikach dobrej fotografii. Główny aparat to świetna matryca Samsung ISOCELL HM6 o rozdzielczości 108 Mpix. Z przodu znajdziesz z kolei aparat 50 Mpix, idealny do wideorozmów w wysokiej jakości.