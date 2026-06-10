Stop telemarketerom. Saily odpala genialną nowość

Drugi numer za grosze

Saily to aplikacja do obsługi wirtualnych kart eSIM. Do tej pory służyła głównie do kupowania taniego Internetu w podróży za granicę. Teraz firma poszła o krok dalej i uruchomiła funkcję wirtualnych numerów telefonów. Długo wyczekiwana nowość jest już dostępna dla użytkowników na całym świecie.

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Jak to działa? Numer od Saily został zaprojektowany jako Twój drugi, poboczny kontakt. Jest to pełnoprawny numer amerykański, który pozostaje zawsze aktywny na Twoim urządzeniu. Obsługa całego procesu odbywa się bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Nie musisz iść do salonu operatora, wystarczy dosłownie kilka kliknięć na ekranie.

Ochrona przed spamem

Wszyscy znamy ten uciążliwy problem z prywatnością. Rejestrujesz się w nowej usłudze, a kilka dni później dzwonią do Ciebie garnki i fotowoltaika. Numer Saily powinien się sprawdzić we wszystkich sytuacjach, gdzie nie chcemy podawać swoich prawdziwych danych. Możesz go bezpiecznie wpisywać przy rejestracjach online, wypełnianiu formularzy i odbieraniu powiadomień.

Dzięki temu Twój główny, polski numer telefonu zostaje do dyspozycji w sprawach naprawdę ważnych. Udostępniasz go tylko rodzinie, znajomym i zaufanym kontaktom biznesowym. W ten sposób bardzo łatwo i skutecznie oddzielasz życie prywatne od internetowego szumu.

Ile kosztuje ta nowość?

Saily wyceniło nową usługę bardzo atrakcyjnie. Miesięczna subskrypcja wynosi dokładnie 0,99 USD, a pierwszy miesiąc dostaniesz w promocji za 0,84 dolara. Za mniej niż cztery złote miesięcznie otrzymujesz przypisany do Ciebie amerykański numer telefonu na cały opłacony okres. To dobra cena za spokój i odzyskanie prywatności w sieci.

Warto pamiętać, że podstawowa opłata abonamentowa służy do samego utrzymania numeru. Jeśli potrzebujesz z niego aktywnie dzwonić lub wysyłać wiadomości, Saily daje Ci taką możliwość. Minuty rozmów oraz paczki SMS-ów można w dowolnym momencie dokupić jako osobne pakiety. Wybierasz tylko to, z czego faktycznie masz zamiar korzystać.