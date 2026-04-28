Masz Samsunga? Uważaj, Wiadomości Google kasują całe czaty

Niedawno Samsung ogłosił plany całkowitego wygaszenia swojej aplikacji do SMS-ów, zachęcając, by jej użytkownicy przesiadali się na Wiadomości Google. Niestety, okazało się, że są z tym same problemy.

Na forum wsparcia Google oraz w serwisie Reddit przybywa zgłoszeń od sfrustrowanych użytkowników smartfonów Samsunga, którzy z dnia na dzień stracili swoje wiadomości. Na liście poszkodowanych modeli wymienia się między innymi popularne Galaxy S21, Galaxy A52 oraz Galaxy S23.

Skala problemu jest różna – od pojedynczych, znikających na drugi dzień SMS-ów, aż po wyparowanie wielomiesięcznych konwersacji. Co najgorsze, utraconych treści nie da się odzyskać, bo nie trafiają one ani do archiwum, ani do systemowego kosza.

Sfrustrowani użytkownicy próbują wszystkiego: czyszczenia pamięci podręcznej, reinstalacji aplikacji, restartów telefonu czy weryfikacji ustawień kopii zapasowych, jednak nic nie przywraca utraconych tekstów. Nawet powrót do aplikacji Samsung Messages nie rozwiązuje problemu, a u niektórych osób pojawiają się dodatkowe komplikacje z odbieraniem nowych wiadomości.

Dlaczego wiadomości znikają?

Jeden z ekspertów na forum wsparcia Google twierdzi, że błąd może mieć ścisły związek z procesem synchronizacji pomiędzy Samsung Messages a Wiadomościami Google.

Podczas zmiany domyślnej apki Wiadomości Google muszą od nowa zindeksować całą bazę rozmów. W zależności od jej rozmiaru, taki proces może trwać nawet kilka dni. Istnieje więc szansa, że część skasowanych wiadomości po prostu nie została jeszcze przetworzona.

Ekspert wskazuje jednak na dwa inne możliwe scenariusze. Po pierwsze wiadomości z aplikacji Samsunga, które były utrzymywane przez operatora sieci komórkowej (zamiast na serwerach Google), nie pojawią się w nowej aplikacji. Po drugie występuje błąd, który uniemożliwia smartfonom poprawne i pełne przetworzenie bloków wiadomości. W efekcie konwersacje mogą nadal tkwić w pamięci telefonu, ale komunikator nie jest w stanie ich wyświetlić.