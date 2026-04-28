Sprzęt

Valve potwierdza. Steam Deck 2 już powstaje

Przy okazji zapowiedzi Steam Controllera jeden z pracowników Valve ujawnił, co dzieje się w sprawie Steam Decka. Okazuje się, że druga wersja konsoli już powstaje.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:43
Valve potwierdza. Steam Deck 2 już powstaje

Steam Controller oficjalnie trafi do sprzedaży 4 maja. Tego dnia wszyscy chętni będą mogli zamawiać pada w cenie 99,99 dolarów. Niestety, nie oznacza to, że wkrótce do sprzedaży trafi komputer Steam Machine, bo wciąż problemem jest kryzys na rynku pamięci DRAM i NAND. Jednocześnie użytkownicy zaczęli pytać o Steam Decka 2. Dostali odpowiedź.

Steam Deck 2 powstaje

Kilka miesięcy temu padły już pytania o Steam Decka 2. Wtedy Pierre-Loup Griffais z Valve przyznał, że nowa wersja konsoli powstanie wtedy, gdy firma będzie pewna, że będzie ona stanowiła znaczący przeskok technologiczny i wydajnościowy względem pierwszej wersji. Najwyraźniej ten czas nastąpił, bo teraz Griffais ujawnił, że Steam Deck 2 powstaje.

Ciężko nad tym pracujemy i oczywiście na każdym etapie – jeśli przyjrzeć się naszym projektom sprzętowym z ostatnich lat – można wytyczyć prostą linię łączącą oryginalny kontroler Steam i konsolę Steam Machine z Steam Deck, a także ze wszystkim, co ogłaszamy i wprowadzamy na rynek w tym roku. Spodziewamy się, że Steam Deck 2 będzie w dużej mierze podobny, a wiele z tego, nad czym teraz pracujemy, będzie stanowiło doświadczenie, które doprowadzi do jego powstania

powiedział Pierre-Loup Griffais w rozmowie z IGN.

Nie wiadomo, kiedy urządzenie trafi na rynek. Wcześniejsze plotki mówiły o 2028 roku i ta data wydaje się prawdopodobna. Może do tego czasu uda się przynajmniej częściowo uporać z kryzysem pamięci, chociaż nie jest to takie pewne.

Wcześniej mówiło się też, że Steam Deck 2 nie będzie korzystał z układu AMD, który byłby opracowany specjalnie na potrzeby konsoli. Zamiast tego Valve ma skorzystać z już dostępnych rozwiązań, co ma przełożyć się na większą elastyczność. 

Źródła zdjęć: Esa Riutta / Shutterstock.com
Źródła tekstu: IGN