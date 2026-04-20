Pamięci RAM ciągle drożeją. Koszmar potrwa jeszcze lata

Od kilku miesięcy trwa kryzys zarówno na rynku pamięci DRAM, jak i NAND. Wszyscy wiemy, czym jest on spowodowany - rosnącym zapotrzebowaniem na układy do centrów danych, związanych ze sztuczną inteligencją.

Producenci pamięci postanowili przerzucić większość produkcji właśnie na pamięci dla AI, jednocześnie minimalizując wytwarzanie kości do zwykłych komputerów. W związku z tym podaż jest mniejsza niż popyt, a to oznacza wyższe ceny.

Wiele osób liczyło, że kryzys szybko minie. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że potrwa on jeszcze lata. Potwierdza to najnowszy raport Nikkei Asia.

Kiedy spadną ceny pamięci RAM?

Z raportu Nikkei Asia dowiadujemy się, że do końca 2027 roku producenci pamięci DRAM będą w stanie zaspokoić jedynie 60 proc. światowego popytu. To oznacza, że ceny będą wyższe jeszcze przez dłuższy czas.

Oczywiście nie jest tak, że producenci absolutnie nic z tym nie robią. Zarówno Samsung, SK Hynix, Micron i chińcie YMTC planują otwarcie kolejnych fabryk, które pozwolą na produkcje większych ilości pamięci DRAM. Dzięki temu byliby w stanie zaspokoić podaż na rynku konsumenckim i profesjonalnym. Problem w tym, że postawienie takiej fabryki to kwestia lat, więc nie możemy liczyć na szybką poprawę.