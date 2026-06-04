Samsung zmienia zdanie. Oto nowy model Ultra

Certyfikacja Bluetooth odsłania asy w rękawie Samsunga

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra właśnie pojawił się w bazie Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), co nie tylko potwierdza jego istnienie, ale również zwiastuje jego rychły debiut. Ujawnione informacje wskazują, że nowy flagowiec z serii Galaxy Z Fold będzie bardzo szeroko dostępny w Japonii, z wariantami przygotowanymi dla wszystkich czołowych operatorów sieci komórkowych.

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Samsung Galaxy Z Fold8 po lewej i Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra po prawej

Najnowsze certyfikaty Bluetooth jednoznacznie zdradzają plany południowokoreańskiego giganta. W przeciwieństwie do niektórych poprzednich generacji, gdzie dostępność składaków bywała czasami ograniczona do wybranych kanałów sprzedaży, Z Fold8 Ultra trafi do wielkiej czwórki japońskich telekomów oraz do wolnej sprzedaży detalicznej.

Samsung Galaxy Z Fold8 po lewej i Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra po prawej

Ujawnione w certyfikacji konkretne modele to:

Sieć Docomo: SC-56G

Sieć au: SCG39

Sieć Rakuten Mobile: SM-F976C

Sieć SoftBank: SM-F976Z

Wersja SIM-free (bez blokady operatorskiej): SM-F976Q

Taka zmasowana strategia rynkowa jasno pokazuje, że Samsung pokłada ogromne nadzieje w sukcesie nowego urządzenia i pragnie zapewnić mu maksymalny zasięg wśród konsumentów.

Historyczny dopisek „Ultra” - co ze sobą niesie?

Szczególną uwagę przyciąga samo nazewnictwo smartfona. Po raz pierwszy w wieloletniej historii serii Fold pojawia się dopisek „Ultra”. Według branżowych przecieków nie oznacza to wyłącznie wyższej specyfikacji w stosunku do standardowego modelu, lecz przede wszystkim redefinicję formatu urządzenia i podział na rozmiary.

Wariant „Ultra” ma zachować klasyczne, węższe proporcje wyświetlacza, które znane są z poprzednich odsłon i zdążyły wypracować sobie już wierne grono odbiorców. Z kolei bazowy Galaxy Z Fold8 ma zaoferować zupełnie nowe podejście, wykorzystując szerszy ekran zewnętrzny, który po złożeniu miałby mocniej przypominać proporcje standardowych, nieskładanych smartfonów.

Samsung Galaxy Z Fold8

Maksimum możliwości dostaniemy przy tym w wariancie Ultra, a bazowy model będzie miał, chociażby mniej aparatów (z tyłu obudowy tylko dwa). Pierwotnie mówiło się, że ten wariant sprzętu będzie oferowany jako Galaxy Z Fold8 Wide, tymczasem producent najwyraźniej chce go pozycjonować niżej.

Jest to o tyle ciekawa strategia, że to właśnie ten Samsung będzie się bił z Apple'em i jego pierwszym składanym telefonem. Produkt firmy z Cupertino ma być niemal klonem bazowego Fold8.

Samsung Galaxy Z Fold8