Steam Controller z datą premiery. Do sprzedaży trafi już za kilka dni
Po wielu miesiącach czekania Amerykanie są wreszcie gotowi do premiery drugiej generacji swojego wyjątkowego gamepada. Tanio nie będzie.
W listopadzie ubiegłego roku Valve zaskoczyło wszystkich, zapowiadając trzy nowe urządzenia - gogle VR, nowy kontroler i połączenie Mini PC oraz konsoli. Jednak żadne z nich nie trafiło jeszcze do sprzedaży, ale już niedługo może się to zmienić. A jako pierwszy pojawi się Steam Controller.
W ostatnich dniach wyciekła cena pada od Valve, która podobno ma wynosić 99 dolarów - po aktualnym kursie i z polskim podatkiem VAT daje nam to równowartość około 449 złotych. Drożej niż podstawowe kontrolery od Microsofu, Sony lub Nintendo, ale taniej niż ich wersje Pro.
A co z datą premiery Steam Controllera? Japońska redakcja 4Gamer opublikowała przedwcześnie swoją recenzję (już usuniętą), według której ma ona nastąpić 5 maja 2026 o godzinie 14:00 (w Polsce będzie to 07:00). Co prawda pierwotnie tekst mówił o 4 maja, ale było to podobno pomyłką.
Propozycja twórców Steama wydaje się ciekawa - dwa gładziki, joysticki TMR, rozbudowany system wibracji, cztery przyciski tylne, odbiornik pełniący rolę magnetycznej stacji ładowania. Całość w pełni kompatybilna ze SteamOS. Jednak konkurencja w tym segmencie jest duża, a cena - jeśli prawdziwa - może zniechęcić wielu niedzielnych graczy.