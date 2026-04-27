Sprzęt

Steam Controller z datą premiery. Do sprzedaży trafi już za kilka dni

Po wielu miesiącach czekania Amerykanie są wreszcie gotowi do premiery drugiej generacji swojego wyjątkowego gamepada. Tanio nie będzie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Steam Controller z datą premiery. Do sprzedaży trafi już za kilka dni

W listopadzie ubiegłego roku Valve zaskoczyło wszystkich, zapowiadając trzy nowe urządzenia - gogle VR, nowy kontroler i połączenie Mini PC oraz konsoli. Jednak żadne z nich nie trafiło jeszcze do sprzedaży, ale już niedługo może się to zmienić. A jako pierwszy pojawi się Steam Controller.

Dalsza część tekstu pod wideo

Premiera nastąpi 5 maja 2026 o godzinie 07:00 czasu polskiego

W ostatnich dniach wyciekła cena pada od Valve, która podobno ma wynosić 99 dolarów - po aktualnym kursie i z polskim podatkiem VAT daje nam to równowartość około 449 złotych. Drożej niż podstawowe kontrolery od Microsofu, Sony lub Nintendo, ale taniej niż ich wersje Pro.

A co z datą premiery Steam Controllera? Japońska redakcja 4Gamer opublikowała przedwcześnie swoją recenzję (już usuniętą), według której ma ona nastąpić 5 maja 2026 o godzinie 14:00 (w Polsce będzie to 07:00). Co prawda pierwotnie tekst mówił o 4 maja, ale było to podobno pomyłką.

Steam Controller z datą premiery. Do sprzedaży trafi już za kilka dni

Propozycja twórców Steama wydaje się ciekawa - dwa gładziki, joysticki TMR, rozbudowany system wibracji, cztery przyciski tylne, odbiornik pełniący rolę magnetycznej stacji ładowania. Całość w pełni kompatybilna ze SteamOS. Jednak konkurencja w tym segmencie jest duża, a cena - jeśli prawdziwa - może zniechęcić wielu niedzielnych graczy.

Steam Controller z datą premiery. Do sprzedaży trafi już za kilka dni
Image
telepolis
Japonia steam Valve kontroler do gier Steam Controller
Źródła zdjęć: 4Gamer
Źródła tekstu: 4Gamer, VideoCardz, Oprac. własne