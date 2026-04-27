Steam Controller z datą premiery. Do sprzedaży trafi już za kilka dni

W listopadzie ubiegłego roku Valve zaskoczyło wszystkich, zapowiadając trzy nowe urządzenia - gogle VR, nowy kontroler i połączenie Mini PC oraz konsoli. Jednak żadne z nich nie trafiło jeszcze do sprzedaży, ale już niedługo może się to zmienić. A jako pierwszy pojawi się Steam Controller.

W ostatnich dniach wyciekła cena pada od Valve, która podobno ma wynosić 99 dolarów - po aktualnym kursie i z polskim podatkiem VAT daje nam to równowartość około 449 złotych. Drożej niż podstawowe kontrolery od Microsofu, Sony lub Nintendo, ale taniej niż ich wersje Pro.

A co z datą premiery Steam Controllera? Japońska redakcja 4Gamer opublikowała przedwcześnie swoją recenzję (już usuniętą), według której ma ona nastąpić 5 maja 2026 o godzinie 14:00 (w Polsce będzie to 07:00). Co prawda pierwotnie tekst mówił o 4 maja, ale było to podobno pomyłką.