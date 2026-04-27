Tyle ma kosztować nowy Steam Controller. Będzie drogo

Pierwsze egzemplarze nowego Steam Controllera trafiły do partnerów oraz recenzentów. To sugerują zbliżająca się premierę całego zestawu urządzeń, w tym komputerów Steam Machine. Problem w tym, że już sam kontroler ma być urządzeniem dość drogim.

Cena Steam Controller

Jeden z użytkowników opublikował na YouTubie test nowego kontrolera. Ten co prawda został szybko zablokowany, ale w sieci nic nie ginie. Użytkownicy zdążyli pobrać wideo i wrzucić je na inne serwisy, w tym Streamable, gdzie nadal można obejrzeć materiał.

Zacznijmy przede wszystkim od ceny. Steam Controller ma kosztować 99,99 dolarów, co według aktualnego kursu i po doliczeniu podatku VAT daje kwotę około 445 zł. Tym samym pad Valve pozycjonowany jest znacznie wyżej niż DualSense czy pad do Xboxa. Z drugiej strony DualSense Edge czy Xbox Elite są jeszcze droższe, więc Steam Controller plasuje się gdzieś pośrodku.

Reakcje użytkowników są mieszane. Część graczy uważa, że unikalne możliwości trackpadów i integracja z PC oraz cały ekosystemem Steam uzasadniają cenę. Z kolei inni widzą w tak wysokiej barierę, która może ograniczyć popularność kontrolera.