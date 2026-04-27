Tyle ma kosztować nowy Steam Controller. Będzie drogo
Steam Controller jeszcze nie zadebiutował, a już został przetestowany. Przy okazji poznaliśmy jego prawdopodobną cenę.
Pierwsze egzemplarze nowego Steam Controllera trafiły do partnerów oraz recenzentów. To sugerują zbliżająca się premierę całego zestawu urządzeń, w tym komputerów Steam Machine. Problem w tym, że już sam kontroler ma być urządzeniem dość drogim.
Cena Steam Controller
Jeden z użytkowników opublikował na YouTubie test nowego kontrolera. Ten co prawda został szybko zablokowany, ale w sieci nic nie ginie. Użytkownicy zdążyli pobrać wideo i wrzucić je na inne serwisy, w tym Streamable, gdzie nadal można obejrzeć materiał.
Zacznijmy przede wszystkim od ceny. Steam Controller ma kosztować 99,99 dolarów, co według aktualnego kursu i po doliczeniu podatku VAT daje kwotę około 445 zł. Tym samym pad Valve pozycjonowany jest znacznie wyżej niż DualSense czy pad do Xboxa. Z drugiej strony DualSense Edge czy Xbox Elite są jeszcze droższe, więc Steam Controller plasuje się gdzieś pośrodku.
Reakcje użytkowników są mieszane. Część graczy uważa, że unikalne możliwości trackpadów i integracja z PC oraz cały ekosystemem Steam uzasadniają cenę. Z kolei inni widzą w tak wysokiej barierę, która może ograniczyć popularność kontrolera.
Te unikalne możliwości, to między innymi podwójne trackpady, które mają podobno nieźle symulować korzystanie z myszki, chociaż nie do tego stopnia, aby dało się na nich grać w fps-y. Do tego dochodzą też: magnetyczna stacja dokująca z adapterem 2,4 GHz czy też analogowe gałki z technologią TMR, która ma minimalizować ryzyko driftowania.