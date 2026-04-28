Lidl wrzucił aż 900 zł taniej. Konkurent chce 4 razy więcej

Lidl po raz kolejny rozbija bank. Przecenia swoje hitowe urządzenie aż o 900 zł. Konkurencja chce za podobny sprzęt aż 4 razy więcej.

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:23
Za kilka dni rusza w Lidlu promocja na hitowe urządzenie. Mowa oczywiście o robocie kuchennym Silvercrest MC Smart z Wi-Fi, które przez wielu określane jest potocznie mianem Lidlomixa. Tym razem sprzęt został przeceniony aż o 900 zł, więc to jedna z lepszych okazji, aby kupić rywala Thermomixa.

Lidl wrzuca rywala Thermomixa za 1599 zł

Promocja na Silvercrest MC Smart z Wi-Fi rusza po majówce, czyli 4 maja. Robot kuchenny w cenie 1599 zł (aż 900 zł taniej) dostępny będzie zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym na stronie lidl.pl. Aby skorzystać z oferty, trzeba aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus.

MC Smart z Wi-Fi to główny rywal Thermomixa TM7 na polskim rynku. Robot ma misę o pojemności 4,5 litra, chociaż maksymalna pojemność napełniania to 3 litry. Urządzenie, jak sama nazwa wskazuje, ma Wi-Fi, więc pozwala na pobieranie przepisów z przygotowanej przez producenta bazy. Warto też wspomnieć o mocy - 1200 W. To znacznie więcej niż mniejszy wariant, czyli MC Compact.

Lidlomix to kompleksowe urządzenie, które pozwala na: gotowanie na parze, gotowanie, zagniatanie, ubijanie, miksowanie, gotowanie jaj, ważenie, sous vide, fermentowanie, podsmażanie czy też rozdrabnianie. Pozwala na dopasowanie porcji, planowanie posiłków, a nawet tworzy listę zakupów potrzebnych składników.

Nie można też zapominać o wygodnym, 8-calowym i dotykowym ekranie do obsługi urządzenia. W zestawie z robotem znajdują się między innymi: wkład z ostrzami, pokrywa z otworem do napełniania i miarką, szpatułka z silikonową końcówką oraz nasadka do ubijania.

Promocja rusza 4 maja i potrwa do 16 maja. W tym czasie MC Smart z Wi-Fi został przeceniony na 1599 zł. Dla porównania Thermomix TM7 kosztuje aż 6669 zł, czyli ponad 4 razy więcej.

Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl, oprac. własne