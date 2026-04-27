Spotify rzuca wyzwanie Apple i Google. Duża nowość dla aktywnych
Spotify rozszerza swoją ofertę o treningi fitness. Nowe centrum Fitness with Spotify dostępne jest bezpośrednio w aplikacji na smartfonie, komputerze czy telewizorze i stawia serwis w roli bezpośredniego konkurenta Apple Fitness Plus oraz Google Fitbit Premium.
Z podstawowych funkcji skorzystają wszyscy użytkownicy, zarówno bezpłatni, jak i płatni. Znajdą tu dziesiątki playlist oraz materiały wideo popularnych twórców wellness, takich jak Yoga with Kassandra, Chloe Ting czy Pilates Body by Raven.
Prawdziwy atut otrzymują jednak subskrybenci Spotify Premium. W tym planie użytkownicy skorzystają z zalet partnerstwa szwedzkiego serwisu z firmą Peloton – amerykańską marką fitness, która oferuje interaktywne treningi domowe za pośrednictwem rowerów stacjonarnych, bieżni i wioślarzy połączonych z platformą streamingową. Subskrybenci Spotify Premium otrzymają dostęp do ponad 1400 treningów z tej platformy, bez reklam, bez dodatkowych opłat. Biblioteka obejmuje treningi siłowe, cardio, jogę, medytację i biegi na świeżym powietrzu, prowadzone przez znanych instruktorów Peloton.
Jak działa Fitness with Spotify?
Wystarczy otworzyć aplikację Spotify i wyszukać hasło fitness. Po wejściu do zakładki użytkownik przechodzi krótką personalizację. Wybiera rodzaj aktywności, wskazują, że np. chce zrzucić kilogramy lub zadbać o siłę mięśni, określa intensywność wysiłku oraz swoje doświadczenie z danym typem treningu. Na tej podstawie Spotify generuje spersonalizowany plan ćwiczeń.
Podczas treningu działa hybrydowy odtwarzacz, który pozwala w dowolnym momencie przełączyć się między trybem wideo a audio. Można więc zacząć ćwiczyć przed telewizorem, a potem kontynuować sesję na słuchawkach podczas biegu, bez przerywania i bez zmiany aplikacji. Zajęcia można też pobrać do trybu offline.
Spotify podkreśla, że prawie 70% użytkowników Premium trenuje co najmniej raz w miesiącu, a na platformie jest aktywnych ponad 150 milionów playlist fitness.
Nowa funkcja dostępna jest przede wszystkim w języku angielskim, z wybraną ofertą po hiszpańsku i niemiecku. Polskiej wersji językowej na razie brak.