Spotify rzuca wyzwanie Apple i Google. Duża nowość dla aktywnych

Spotify rozszerza swoją ofertę o treningi fitness. Nowe centrum Fitness with Spotify dostępne jest bezpośrednio w aplikacji na smartfonie, komputerze czy telewizorze i stawia serwis w roli bezpośredniego konkurenta Apple Fitness Plus oraz Google Fitbit Premium.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO)
Z podstawowych funkcji skorzystają wszyscy użytkownicy, zarówno bezpłatni, jak i płatni. Znajdą tu dziesiątki playlist oraz materiały wideo popularnych twórców wellness, takich jak Yoga with Kassandra, Chloe Ting czy Pilates Body by Raven. 

Prawdziwy atut otrzymują jednak subskrybenci Spotify Premium. W tym planie użytkownicy skorzystają z zalet partnerstwa szwedzkiego serwisu z firmą Peloton – amerykańską marką fitness, która oferuje interaktywne treningi domowe za pośrednictwem rowerów stacjonarnych, bieżni i wioślarzy połączonych z platformą streamingową. Subskrybenci Spotify Premium otrzymają dostęp do ponad 1400 treningów z tej platformy, bez reklam, bez dodatkowych opłat. Biblioteka obejmuje treningi siłowe, cardio, jogę, medytację i biegi na świeżym powietrzu, prowadzone przez znanych instruktorów Peloton.

Jak działa Fitness with Spotify?

Wystarczy otworzyć aplikację Spotify i wyszukać hasło fitness. Po wejściu do zakładki użytkownik przechodzi krótką personalizację. Wybiera rodzaj aktywności, wskazują, że np. chce zrzucić kilogramy lub zadbać o siłę mięśni, określa intensywność wysiłku oraz swoje doświadczenie z danym typem treningu. Na tej podstawie Spotify generuje spersonalizowany plan ćwiczeń.

Podczas treningu działa hybrydowy odtwarzacz, który pozwala w dowolnym momencie przełączyć się między trybem wideo a audio. Można więc zacząć ćwiczyć przed telewizorem, a potem kontynuować sesję na słuchawkach podczas biegu, bez przerywania i bez zmiany aplikacji. Zajęcia można też pobrać do trybu offline.

Spotify podkreśla, że prawie 70% użytkowników Premium trenuje co najmniej raz w miesiącu, a na platformie jest aktywnych ponad 150 milionów playlist fitness. 

Nowa funkcja dostępna jest przede wszystkim w języku angielskim, z wybraną ofertą po hiszpańsku i niemiecku. Polskiej wersji językowej na razie brak.

Zobacz: Spotify odpala genialną nowość. Ta funkcja wciągnie cię na godziny

Źródła zdjęć: Lumbung Pari Studio / Shutterstock, Spotify
Źródła tekstu: Spotify