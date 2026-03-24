Spotify odpala genialną nowość. Ta funkcja wciągnie cię na godziny

SongDNA to funkcja wbudowana bezpośrednio w ekran odtwarzania w aplikacji mobilnej Spotify. Wystarczy przewinąć widok w dół podczas słuchania utworu i kliknąć w specjalną kartę SongDNA, aby zyskać dostęp do szczegółowych informacji o jego twórcach. Narzędzie wykracza jednak poza zwykłą listę wykonawców i zostało zaprojektowane jako interaktywna mapa do odkrywania nowej muzyki.

Użytkownicy mogą sprawdzić nie tylko autorów tekstów, producentów czy inżynierów dźwięku, ale także zidentyfikować użyte w kawałku sample, interpolacje czy zainspirowane nim covery. Kliknięcie w dowolnego twórcę pozwala płynnie przejść do innych projektów i artystów, z którymi miał on styczność. Szwedzka platforma określa to rozwiązanie jako naturalne rozszerzenie dotychczasowej, dość ograniczonej funkcji „O utworze”.

Skąd pochodzą informacje o utworach? Dane prezentowane w SongDNA to kompilacja oficjalnych informacji dostarczanych przez artystów i ich zespoły oraz wiedzy pozyskiwanej od społeczności. Przedstawiciele Spotify zapewniają, że twórcy zachowują pełną kontrolę nad swoim wizerunkiem i dorobkiem. Za pośrednictwem platformy Spotify for Artists mogą oni na bieżąco przeglądać i zarządzać informacjami wyświetlanymi w karcie utworu.