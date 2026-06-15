Szykuje Ci się wyjazd? W x-kom promocja na niezbędny gadżet

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Porządna ładowarka przyda się zarówno w podróży, jak i w domu. Zasada jest prosta: im więcej portów i wyższa moc, tym lepiej, a małe wymiary to świetnie uzupełnienie.
Wszystkie te elementy ma ładowarka Silver Monkey Smart Trio. Jest to niewielkie, mieszczące się w dłoni urządzenie, które bez problemu zabierzemy w podróż, a jednocześnie pozwoli nam naładować do 3 urządzeń jednocześnie. I to z mocą do 70 W.
Tym samym podłączymy na raz nie tylko nasz smartfon, ale także naszego towarzysza w podróży i słuchawki, lub smartfon, słuchawki i laptopa. Bo tak: ładowarka ma dość mocy, aby poradzić sobie z takim zestawem na raz, a dzięki wsparciu dla technologii PD jest kompatybilna i z nimi.
Silver Monkey Ładowarka GaN Smart Trio idealna w podróż i do domu
Oczywiście wspiera także QC 3.0. Ładowarka ta oferuje 2 porty USB-C i jeden USB-A. Standardowa cena tej ładowarki wynosi 129 zł, czyli sama w sobie jest dość atrakcyjna. Jednak dzięki promocji możecie ją kupić aż 50 zł taniej, czyli za jedyne 79 zł.