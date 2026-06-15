Szykuje Ci się wyjazd? W x-kom promocja na niezbędny gadżet

Wszystkie te elementy ma ładowarka Silver Monkey Smart Trio. Jest to niewielkie, mieszczące się w dłoni urządzenie, które bez problemu zabierzemy w podróż, a jednocześnie pozwoli nam naładować do 3 urządzeń jednocześnie. I to z mocą do 70 W.

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Tym samym podłączymy na raz nie tylko nasz smartfon, ale także naszego towarzysza w podróży i słuchawki, lub smartfon, słuchawki i laptopa. Bo tak: ładowarka ma dość mocy, aby poradzić sobie z takim zestawem na raz, a dzięki wsparciu dla technologii PD jest kompatybilna i z nimi.

Silver Monkey Ładowarka GaN Smart Trio idealna w podróż i do domu