Nowa Siri nie dla każdego. Apple rozważa płatny dostęp

Apple może wprowadzić dodatkowe opłaty za intensywne korzystanie z nowej generacji Siri. Tim Cook przyznał, że firma rozważa umożliwienie użytkownikom wykupienia większej mocy obliczeniowej w ramach iCloud+. Szczegóły nie zostały jeszcze ustalone, dlatego nie wiadomo, czy Apple przygotuje nowe pakiety, czy rozszerzy limity w obecnych planach.

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Europejczycy i tak będą musieli poczekać dłużej

Najbardziej prawdopodobny jest model znany z ChatGPT/Claude, w którym podstawowy dostęp pozostaje bezpłatny, ale bardziej aktywni użytkownicy mogą zapłacić za większą liczbę zapytań. Apple już wcześniej informowało, że część funkcji Apple Intelligence, w tym generowanie obrazów, będzie miała dzienne limity ze względu ograniczonej mocy obliczeniowej.

Możliwości nowej Siri robią wrażenie, bo jest to wreszcie asystent godny XXI wieku. Mówimy między innymi o analizie zawartości ekranu, osobnym kontekście użytkownika, przeszukiwaniu wiadomości, zdjęć i poczty, a także wykonywaniu działań w aplikacjach.