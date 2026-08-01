Oprogramowanie

Nowa Siri nie dla każdego. Apple rozważa płatny dostęp

Gigant z Cupertino kolejny raz chce naśladować konkurencję. Ma to pozwolić zapewnić użytkownikom komfortowe obcowanie z nowym asystentem AI.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:10
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Nowa Siri nie dla każdego. Apple rozważa płatny dostęp
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Apple może wprowadzić dodatkowe opłaty za intensywne korzystanie z nowej generacji Siri. Tim Cook przyznał, że firma rozważa umożliwienie użytkownikom wykupienia większej mocy obliczeniowej w ramach iCloud+. Szczegóły nie zostały jeszcze ustalone, dlatego nie wiadomo, czy Apple przygotuje nowe pakiety, czy rozszerzy limity w obecnych planach.

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Europejczycy i tak będą musieli poczekać dłużej

Najbardziej prawdopodobny jest model znany z ChatGPT/Claude, w którym podstawowy dostęp pozostaje bezpłatny, ale bardziej aktywni użytkownicy mogą zapłacić za większą liczbę zapytań. Apple już wcześniej informowało, że część funkcji Apple Intelligence, w tym generowanie obrazów, będzie miała dzienne limity ze względu ograniczonej mocy obliczeniowej.

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Możliwości nowej Siri robią wrażenie, bo jest to wreszcie asystent godny XXI wieku. Mówimy między innymi o analizie zawartości ekranu, osobnym kontekście użytkownika, przeszukiwaniu wiadomości, zdjęć i poczty, a także wykonywaniu działań w aplikacjach.

Polscy użytkownicy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Apple oficjalnie zapowiedziało, że Siri AI nie pojawi się jesienią na iPhone'ach i iPadach sprzedawanych w Unii Europejskiej. Firma obwinia za opóźnienie wymagania wynikające z aktu o rynkach cyfrowych i nie podaje obecnie żadnego terminu premiery.

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telepolis
#Apple AI iPhone siri sztuczna inteligencja iCloud+ Apple Intelligence
Źródła zdjęć: Shutterstock / Wachiwit
Źródła tekstu: Apple, TechCrunch, Oprac. własne