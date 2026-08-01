Nowa Siri nie dla każdego. Apple rozważa płatny dostęp
Gigant z Cupertino kolejny raz chce naśladować konkurencję. Ma to pozwolić zapewnić użytkownikom komfortowe obcowanie z nowym asystentem AI.
Apple może wprowadzić dodatkowe opłaty za intensywne korzystanie z nowej generacji Siri. Tim Cook przyznał, że firma rozważa umożliwienie użytkownikom wykupienia większej mocy obliczeniowej w ramach iCloud+. Szczegóły nie zostały jeszcze ustalone, dlatego nie wiadomo, czy Apple przygotuje nowe pakiety, czy rozszerzy limity w obecnych planach.
Europejczycy i tak będą musieli poczekać dłużej
Najbardziej prawdopodobny jest model znany z ChatGPT/Claude, w którym podstawowy dostęp pozostaje bezpłatny, ale bardziej aktywni użytkownicy mogą zapłacić za większą liczbę zapytań. Apple już wcześniej informowało, że część funkcji Apple Intelligence, w tym generowanie obrazów, będzie miała dzienne limity ze względu ograniczonej mocy obliczeniowej.
Możliwości nowej Siri robią wrażenie, bo jest to wreszcie asystent godny XXI wieku. Mówimy między innymi o analizie zawartości ekranu, osobnym kontekście użytkownika, przeszukiwaniu wiadomości, zdjęć i poczty, a także wykonywaniu działań w aplikacjach.
Polscy użytkownicy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Apple oficjalnie zapowiedziało, że Siri AI nie pojawi się jesienią na iPhone'ach i iPadach sprzedawanych w Unii Europejskiej. Firma obwinia za opóźnienie wymagania wynikające z aktu o rynkach cyfrowych i nie podaje obecnie żadnego terminu premiery.