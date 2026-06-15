Skarbówka właśnie poinformowała podatników. Chodzi o środę 17 czerwca
Fiskus wydał pilny komunikat o tym, że 17 czerwca 2026 roku, od godziny 19:00 nie będzie dostępna usługa Twój e-PIT. Powód? Zaplanowane prace serwisowe, co oznacza jedynie to, że do systemu zostaną wprowadzone niezbędne aktualizacje, które poprawią jego bezpieczeństwo oraz działanie.
Twój e-PIT przestanie działać. Już 17 czerwca 2026
Urząd Skarbowy ogłosił, że w najbliższą środę, w godzinach od 19:00 do 22:00, usługa Twój e-PIT będzie niedostępna dla wszystkich zainteresowanych. To dość istotna informacja dla podatników, którzy z niej korzystają. Akurat godziny wieczorowe mogą wielu osobom bardzo pasować na załatwianie różnych spraw. Dlatego też lepiej wszystkie ważne sprawy załatwić poza planowaną niedostępnością.
Fiskus dba o jakość dostarczanych usług, dlatego też musi wprowadzać na bieżąco wszelkie dostępne aktualizacje, po to aby zapewnić lepsze działanie usługi w przyszłości.
Urząd Skarbowy - jakie inne ważne ogłoszenia?
Okazuje się, że przerwa w działaniu usługi Twój e-PIT nie jest jedyną, planowaną przez fiskusa. Ministerstwo Finansów jakiś czas temu, ogłosiło także, że w dniu dzisiejszym (15 czerwca 2026) na środowisku produkcyjnym platformy e-dokumenty.mf.gov.pl będą przeprowadzane prace serwisowe. Resort zaplanował je na godziny nocne od 23:00 do 23:59. Mogą zatem wystapić utrudnienia, a także wydłużyć się okres oczekiwania na UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).