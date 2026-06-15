Skarbówka właśnie poinformowała podatników. Chodzi o środę 17 czerwca

Twój e-PIT przestanie działać. Już 17 czerwca 2026

Urząd Skarbowy ogłosił, że w najbliższą środę, w godzinach od 19:00 do 22:00, usługa Twój e-PIT będzie niedostępna dla wszystkich zainteresowanych. To dość istotna informacja dla podatników, którzy z niej korzystają. Akurat godziny wieczorowe mogą wielu osobom bardzo pasować na załatwianie różnych spraw. Dlatego też lepiej wszystkie ważne sprawy załatwić poza planowaną niedostępnością.

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Fiskus dba o jakość dostarczanych usług, dlatego też musi wprowadzać na bieżąco wszelkie dostępne aktualizacje, po to aby zapewnić lepsze działanie usługi w przyszłości.

Urząd Skarbowy - jakie inne ważne ogłoszenia?