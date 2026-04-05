Koniec epoki w smartfonach Galaxy. Samsung uśmierca kultową aplikację

Wiadomości Samsunga to jedna z tych aplikacji, którymi koreański producent przez lata tworzył swoje własne alternatywy dla domyślnych apek Androida czy Google. I choć w tym przypadku Samsung zaczął oddawać pola już kilka lat temu, teraz na Wiadomości (Samsung Messages) zapadł ostateczny wyrok.

Aplikacja zostanie całkowicie wycofana ze sklepu Galaxy Store w lipcu 2026, a posiadacze najnowszych modeli z serii Galaxy S26 już teraz mają zablokowaną możliwość jej pobrania. Po zamknięciu aplikacji, z poziomu Wiadomości Samsung będzie można wysyłać komunikaty wyłącznie na numery alarmowe oraz do zdefiniowanych w systemie kontaktów ratunkowych.

Producent zaplanował zautomatyzowany proces przejścia na apkę Google. W telefonach z Androidem 14 i nowszych ikona Wiadomości Google samoistnie podmieni stary skrót na ekranie głównym.

Zmiany odczują również posiadacze smartwatchy z systemem Tizen OS, którzy stracą dostęp do pełnej historii konwersacji na nadgarstku, choć nadal zachowają możliwość odczytywania i wysyłania bieżących wiadomości.

W przypadku smartfonów wprowadzonych na rynek przed 2022 rokiem migracja może spowodować tymczasowe zakłócenia w działaniu czatów RCS, jednak klasyczne SMS-y i MMS-y będą w tym okresie funkcjonować bez zarzutu. Proces wygaszania nie obejmie najstarszych telefonów pracujących pod kontrolą systemu Android 11 i starszych, ze względu na potencjalne problemy z kompatybilnością.

Stopniowe wygaszanie aplikacji