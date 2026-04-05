Koniec epoki w smartfonach Galaxy. Samsung uśmierca kultową aplikację

W lipcu 2026 roku Samsung ostatecznie zakończy wsparcie dla swojej własnej aplikacji Wiadomości. Jej miejsce już na stałe zajmą Wiadomości Google, co już zresztą stało się normą w nowszych telefonach Galaxy.

MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 05 KWI 2026
Wiadomości Samsunga to jedna z tych aplikacji, którymi koreański producent przez lata tworzył swoje własne alternatywy dla domyślnych apek Androida czy Google. I choć w tym przypadku Samsung zaczął oddawać pola już kilka lat temu, teraz na Wiadomości (Samsung Messages) zapadł ostateczny wyrok.

Aplikacja zostanie całkowicie wycofana ze sklepu Galaxy Store w lipcu 2026, a posiadacze najnowszych modeli z serii Galaxy S26 już teraz mają zablokowaną możliwość jej pobrania. Po zamknięciu aplikacji, z poziomu Wiadomości Samsung będzie można wysyłać komunikaty wyłącznie na numery alarmowe oraz do zdefiniowanych w systemie kontaktów ratunkowych. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui SAMSUNG Silicone Case do Galaxy A57 Fioletowy EF-PA576CVEGWW
Etui SAMSUNG Silicone Case do Galaxy A57 Fioletowy EF-PA576CVEGWW
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Rysik SAMSUNG S Pen do Galaxy S25 Ultra Jasnoszary EJ-PS938BJEGEU
Rysik SAMSUNG S Pen do Galaxy S25 Ultra Jasnoszary EJ-PS938BJEGEU
0 zł
189 zł - najniższa cena
Kup teraz 189 zł
Etui SAMSUNG Crocs Case do Galaxy S25+ Kremowy GP-FPS936SBAUW
Etui SAMSUNG Crocs Case do Galaxy S25+ Kremowy GP-FPS936SBAUW
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Advertisement

Producent zaplanował zautomatyzowany proces przejścia na apkę Google. W telefonach z Androidem 14 i nowszych ikona Wiadomości Google samoistnie podmieni stary skrót na ekranie głównym.

Zmiany odczują również posiadacze smartwatchy z systemem Tizen OS, którzy stracą dostęp do pełnej historii konwersacji na nadgarstku, choć nadal zachowają możliwość odczytywania i wysyłania bieżących wiadomości. 

W przypadku smartfonów wprowadzonych na rynek przed 2022 rokiem migracja może spowodować tymczasowe zakłócenia w działaniu czatów RCS, jednak klasyczne SMS-y i MMS-y będą w tym okresie funkcjonować bez zarzutu. Proces wygaszania nie obejmie najstarszych telefonów pracujących pod kontrolą systemu Android 11 i starszych, ze względu na potencjalne problemy z kompatybilnością.

Stopniowe wygaszanie aplikacji

Uśmiercenie Samsung Wiadomości  to długo zapowiadany finał procesu, który oficjalnie rozpoczął się w lipcu 2024 roku, kiedy koreański producent ogłosił globalne przejście na aplikację Wiadomości Google. Choć przez kilka generacji na telefonach Galaxy preinstalowano obie aplikacje, przełom nastąpił w 2025 roku wraz z premierą serii Galaxy S25, która oferowała fabrycznie wyłącznie Wiadomości Google. Wtedy użytkownicy mogli jeszcze pobrać komunikator ze sklepu Galaxy Store, jednak w 2026 roku ta furtka jest już ostatecznie zamykana.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: SamMobile