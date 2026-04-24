Tysiące Polaków w potrzasku. Rząd rozkłada ręce

KSeF działa już od 1 lutego 2026 roku. Początkowo obowiązek dołączenia do systemu mieli duzi przedsiębiorcy. Z kolei od 1 kwietnia 2026 roku dołączyły też mniejsze firmy. Jednak przedsiębiorcy wciąż mają z nim spore problemy. Niektórzy wręcz nie są w stanie z KSeF korzystać.

Nie mogą korzystać z KSeF

Na problem na platformie X zwrócił uwagę Adam Abramowicz. Okazuje się, że KSeF wymaga korzystania z w miarę nowej wersji przeglądarki internetowej. Te dostępne są tylko dla Windowsa w wersji 10 oraz 11. Tymczasem wciąż część osób korzysta ze starszych okienek.

Według szacunków statcounter z Windowsa 7, 8 oraz 8.1 korzysta niecałe 1,5 proc. użytkowników na świecie. Przy założeniu, że w Polsce mamy kilkanaście milionów użytkowników komputerów, daje to nawet 150 tys. osób, które są wykluczone z systemu KSeF. Nie wszyscy to przedsiębiorcy, ale pewnie bezpiecznie możemy założyć, że problem dotyczyć może od kilku do kilkunastu tysięcy osób.