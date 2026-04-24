Tysiące Polaków w potrzasku. Rząd rozkłada ręce
KSeF wciąż powoduje problemy. Okazało się, że część osób nie jest w stanie w ogóle z systemu korzystać.
KSeF działa już od 1 lutego 2026 roku. Początkowo obowiązek dołączenia do systemu mieli duzi przedsiębiorcy. Z kolei od 1 kwietnia 2026 roku dołączyły też mniejsze firmy. Jednak przedsiębiorcy wciąż mają z nim spore problemy. Niektórzy wręcz nie są w stanie z KSeF korzystać.
Nie mogą korzystać z KSeF
Na problem na platformie X zwrócił uwagę Adam Abramowicz. Okazuje się, że KSeF wymaga korzystania z w miarę nowej wersji przeglądarki internetowej. Te dostępne są tylko dla Windowsa w wersji 10 oraz 11. Tymczasem wciąż część osób korzysta ze starszych okienek.
Według szacunków statcounter z Windowsa 7, 8 oraz 8.1 korzysta niecałe 1,5 proc. użytkowników na świecie. Przy założeniu, że w Polsce mamy kilkanaście milionów użytkowników komputerów, daje to nawet 150 tys. osób, które są wykluczone z systemu KSeF. Nie wszyscy to przedsiębiorcy, ale pewnie bezpiecznie możemy założyć, że problem dotyczyć może od kilku do kilkunastu tysięcy osób.
Co mogą zrobić tacy przedsiębiorcy? Nie mają wielkiego wyboru. Muszą kupić nowy komputer z systemem Windows 10 lub 11.