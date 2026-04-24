Tysiące Polaków w potrzasku. Rząd rozkłada ręce

KSeF wciąż powoduje problemy. Okazało się, że część osób nie jest w stanie w ogóle z systemu korzystać.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:53
Tysiące Polaków w potrzasku. Rząd rozkłada ręce

KSeF działa już od 1 lutego 2026 roku. Początkowo obowiązek dołączenia do systemu mieli duzi przedsiębiorcy. Z kolei od 1 kwietnia 2026 roku dołączyły też mniejsze firmy. Jednak przedsiębiorcy wciąż mają z nim spore problemy. Niektórzy wręcz nie są w stanie z KSeF korzystać.

Nie mogą korzystać z KSeF

Na problem na platformie X zwrócił uwagę Adam Abramowicz. Okazuje się, że KSeF wymaga korzystania z w miarę nowej wersji przeglądarki internetowej. Te dostępne są tylko dla Windowsa w wersji 10 oraz 11. Tymczasem wciąż część osób korzysta ze starszych okienek.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8021 18" IPS 144Hz R7-260 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4
Laptop ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8021 18" IPS 144Hz R7-260 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4
-300 zł
5599 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299 zł
Laptop PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73-98EU 16" IPS 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73-98EU 16" IPS 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
14099 zł - najniższa cena
Kup teraz 14099 zł
Laptop DELL Alienware 16 Area-51 AA16-7819 16" 240Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop DELL Alienware 16 Area-51 AA16-7819 16" 240Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
22399 zł - najniższa cena
Kup teraz 22399 zł
Advertisement

Według szacunków statcounter z Windowsa 7, 8 oraz 8.1 korzysta niecałe 1,5 proc. użytkowników na świecie. Przy założeniu, że w Polsce mamy kilkanaście milionów użytkowników komputerów, daje to nawet 150 tys. osób, które są wykluczone z systemu KSeF. Nie wszyscy to przedsiębiorcy, ale pewnie bezpiecznie możemy założyć, że problem dotyczyć może od kilku do kilkunastu tysięcy osób.

Co mogą zrobić tacy przedsiębiorcy? Nie mają wielkiego wyboru. Muszą kupić nowy komputer z systemem Windows 10 lub 11.

Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Adam Abramowicz (X)