Nadchodzi MacBook Ultra. Apple ma plan

Od kilku tygodni wiemy, że nowy, składany iPhone prawdopodobnie otrzyma nazwę iPhone Ultra. Będzie to zapewne najdroższy telefon w ofercie firmy z Cupertino. Jednak Apple na tym nie chce poprzestać. Ultra w nazwie zacznie pojawiać się częściej w portfolio marki z nadgryzionym jabłkiem w logo.

iPhone Ultra i MacBook Ultra

Kolejnym produktem Apple z Ultra w nazwie ma być MacBook. Ma to być pierwszy w ofercie model z dotykowym ekranem OLED. Prawdopodobnie będzie on wyposażony w nowe układy Apple M6 Pro lub M6 Max, produkowane przez TSMC w litografii 2 nm.

Według plotek laptop będzie miał Dynamic Island na ekranie, cieńszą, lżejszą obudowę od modeli Pro oraz bardziej wytrzymałe zawiasy, które są niezbędne w przypadku ekranu dotykowego.

Początkowo MacBook Ultra miał zadebiutować w 2026 roku, ale plany pokrzyżował kryzys na rynku pamięci DRAM oraz NAND. W związku z tym laptop ma trafić do sprzedaży dopiero na początku 2027 roku.

AirPods Ultra?

Od jakiegoś czasu krążą też plotki na temat nowych słuchawek z serii AirPods. Mają to być zaawansowane modele z wbudowaną kamerą. W ten sposób odróżniałyby się od dotychczasowych wersji, w tym AirPod Pro 3, więc niewykluczone, że one również otrzymają Ultra w nazwie.