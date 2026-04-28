Nadchodzi MacBook Ultra. Apple ma plan

iPhone Ultra nie będzie jedynym urządzeniem z "Ultra" w nazwie. Apple szykuje jeszcze MacBooka, a być może też słuchawki AirPods.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:24
Nadchodzi MacBook Ultra. Apple ma plan

Od kilku tygodni wiemy, że nowy, składany iPhone prawdopodobnie otrzyma nazwę iPhone Ultra. Będzie to zapewne najdroższy telefon w ofercie firmy z Cupertino. Jednak Apple na tym nie chce poprzestać. Ultra w nazwie zacznie pojawiać się częściej w portfolio marki z nadgryzionym jabłkiem w logo.

iPhone Ultra i MacBook Ultra

Kolejnym produktem Apple z Ultra w nazwie ma być MacBook. Ma to być pierwszy w ofercie model z dotykowym ekranem OLED. Prawdopodobnie będzie on wyposażony w nowe układy Apple M6 Pro lub M6 Max, produkowane przez TSMC w litografii 2 nm.

Według plotek laptop będzie miał Dynamic Island na ekranie, cieńszą, lżejszą obudowę od modeli Pro oraz bardziej wytrzymałe zawiasy, które są niezbędne w przypadku ekranu dotykowego.

Początkowo MacBook Ultra miał zadebiutować w 2026 roku, ale plany pokrzyżował kryzys na rynku pamięci DRAM oraz NAND. W związku z tym laptop ma trafić do sprzedaży dopiero na początku 2027 roku.

AirPods Ultra?

Od jakiegoś czasu krążą też plotki na temat nowych słuchawek z serii AirPods. Mają to być zaawansowane modele z wbudowaną kamerą. W ten sposób odróżniałyby się od dotychczasowych wersji, w tym AirPod Pro 3, więc niewykluczone, że one również otrzymają Ultra w nazwie. 

Nie można też wykluczyć, że plany Apple pójdą dalej. Ujednolicenie całej linii urządzeń miałoby mnóstwo sensu, bo aktualnie mamy spory bałagan w portfolio firmy z Cupertino. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy też iPhone'a Neo, iPada Neo czy też iPada Ultra.

Źródła zdjęć: WML Image / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Macworld